全球抗疫模範生 南灣僑社支持台灣加入WHA

南灣八大僑社召開記者會聲援台灣加入世界衛生組織。（李漢文提供）

新冠疫情 肆虐全球已超一年，全球已有過億民眾確診。南灣八大台灣 僑界社團日昨在庫比蒂諾召開聯合記者會，呼籲世界衛生組織（WHO）秉持專業、中立之原則，完整接納台灣參與WHO相關會議、活動與機制。「台灣能幫忙，讓台灣來幫忙。」

八大台灣僑社分別為聖荷西急難救助協會、南灣台灣同鄉會、台中-庫柏迪諾友誼城市協會、台灣文化體育協會、北加州 舊金山灣區台灣商會、世華工商婦女會北加州分會、中興大學校友會北加州分會、台灣鄉情關懷協會。灣區華僑文教中心主任閻樹榮、僑務委員李文雄等共同出席。

聖荷西急難救助協會會長、民進黨美西黨部評議委員、僑務委員李漢文主持會議。她表示，台灣已經連續四年被世界衛生大會（WHA）拒之門外。她呼籲世界衛生組織能夠秉持專業中立的立場。「不要將政治跟世界衛生安全混淆在一起。」

她說，台灣在疫情中已持續幫助諸多國家進行衛生防疫。「事實證明，世界需要台灣的幫助，同時台灣也少不了世界衛生組織。」南灣台灣僑社希望WHO能夠接納台灣參與於今年5月24日舉行的世界衛生大會，讓台灣能夠與世界各國分享抗疫的經驗同時提供幫助。

閻樹榮表示，台灣自從新冠疫情爆發以來，防疫成果舉世矚目。在維持民眾正常的生活狀態的條件下，截止目前，僅有千人感染。諸多國際政要，包括日本首相、美國國會議員等都公開支持台灣加入WHA與WHO。

他表示，新冠疫情的防控沒有國界。如果防疫存在破口，會對全球的疫情都造成嚴重的影響。「讓台灣加入WHA刻不容緩。」

李文雄表示，完全支持台灣積極加入WHA，從而為全球的公共衛生事業做出貢獻。「要用台灣主權的名義加入世界衛生大會，我們不應該再用觀察的名義加入了。」

北加州舊金山灣區台灣商會會長周信結表示，台灣商會去年募得100萬美金從而從台灣購買120萬個口罩，進行了12次的灣區口罩捐贈活動。「所到之處，都對台灣的防疫成就讚不絕口。」

周信結說，此次疫情，台灣共向世界各國捐贈了千萬口罩。「呼籲世界各國站出來，支持台灣加入WHA。」

世華北加州會長胡威妮表示，台灣一直持續捐贈口罩幫助世界各地的抗疫，「若台灣不能參與世界衛生大會是極不公平的。」

南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮表示，台灣鄉親們此次熱情高漲，「我們一定要加入世界衛生組織。」

台灣鄉情關懷會會長謝鎮寬表示，要用台灣的名義加入世界衛生組織。