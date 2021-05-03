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加州監獄人滿為患 7.6萬囚犯將提前出獄

編譯組╱灣區電
加州囚犯將得到提前出獄機會。 (Getty Images)
加州囚犯將得到提前出獄機會。 (Getty Images)

加州監獄囚犯人數過去高居全國首位。為了減少獄中囚犯人數，加州州府目前給予7萬6000名囚犯，其中包括凶暴攻擊與重罪累犯的犯人提前出獄的機會。

曾經犯下凶暴攻擊重罪囚犯，將可申請獄中行為良好點數，累積足夠點數，即可將監禁獄中時間縮短三分之一。加州從2017年如囚犯獄中行為良好，只能將監禁時間縮短五分之一，這些囚犯甚至包括不得假釋的無期徒刑囚犯在內。

這項新規定將從5月1日起開始實施，可是一般囚犯可能要等上好幾個月，才能得到受刑時間縮短，提前出獄的機會。監獄官員表示，這項新規定，將給與囚犯自我更新的機會。可是批評人士指出，這項措施將造成社會的不安。

根據新規定，加州約有一萬名以上囚犯因非暴力性的第二級重罪，且在加州「三振法案」影響下入獄囚犯，可以在受刑一半期間之後，得到提前出獄的機會。

加州監獄官員表示，約有2900名非暴力輕罪犯人，因三振法令入獄囚犯可得提前出獄機會。另外加州行政法令通過，目前在工作營工作的輕罪囚犯，可參照他們已經服刑時間，得到提前出獄的機會。

曾一度接掌加州保釋局的共和黨州參議員尼爾森 (Jim Nielson) 批評加州州長紐森政府自行決定裁減監獄囚犯人數，沒有注意到民意需求。

聯邦法院已下令加州州府必須減少監獄囚犯人數。加州監獄囚犯總數於2006年達到最高峰，當時約有16萬名囚犯監禁獄中，有些囚犯甚至被關在體育館或其他建築。美國最高法院2011年支持聯邦法官裁減加州監禁囚犯人數的決議。

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