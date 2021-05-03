學長涉性侵學妹 洛斯蓋圖高中爆醜聞

洛斯蓋圖高中遇到學生校外性行為失檢問題。(薩拉度加-洛斯阿圖聯合高中學區官網)

南灣洛斯蓋圖高中 (Los Gatos High School) 與洛斯蓋圖 — 薩拉度加聯合高中學區 (Los Gatos-Saratoga Union High School District) 目前碰到學生校園外性行為失檢的問題。

洛斯蓋圖高中生羅卓雅 (Mia Lozoya) 向偵辦人員表示她遭人強暴。根據羅卓雅描述，2020年2月當她還是高一生的時候，與一名高年級學生在屋內飲酒，隨後事情接二連三發生，她要求對方停止，可是這名男性高年級生仍然任意強行。

羅卓雅說，她記得很清楚，當時她只能雙眼緊閉，希望整個噩夢能趕快消失，她記得頭部不斷撞上牆壁。羅卓雅說，隨後這名男子開車將她送到街道另外一端，讓她下車。

根據法庭資訊，羅卓雅向警方表示，她曾與這名高年級生相處一段時間，可是事件發生時，她並不同意與此男子發生關係，要求對方停止。根據法令，在受害人沒有明顯同意下發生性關係，性攻擊罪名即可成立。

事發之後，羅卓雅開始逃學，經常睡不著，最後終於精神崩潰，告訴母親事情真相。羅卓雅與她的父母已根據教育 法修正案第九條 (Title IX)，向警方與洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區提出此案。

教育法修正案第九條規定，禁止接受聯邦補助的機構有任何性歧視 事件發生，並要求接受聯邦補助機構調查任何性騷擾控訴案。