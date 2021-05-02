讀者來函／大國理念輸出

李元慶。（作者提供）

從菲律賓的歷史也可以看出，美國 是希望通過美國式教育的方式來影響非西方國家，不僅僅是科學文化，還有美國的民主治國的理念。

從我們的經歷也可以看出這個過程。我們這些通過各種方式來美國的中國留學生 ，經過學習有了專業技術。雖然在政治上從來沒有被灌輸過任何東西，但是在新聞的閱讀，美國民主過程的觀察中，絕大多數人接受了美國的政治理念，相信民主的議會制度，言論自由，言而無罪。

按照大國目前的宣傳，我們是被「洗腦」了。最近還有更加文革式的語言來描述這些被「西化」的群體。

中國其實也採用了這種方式來推出大國的理念和影響，包括世界各地的「孔子學院」。過去美國人不在乎，現在開始嚴加控制了，甚至還有讓關門的。

美國的是民主治國和自由言論的理念，大國是什麼呢？是特色社會主義？是共產主義理念？想了一下，我總結不出來。好像國內也不提「共產主義」了，多是在習主席為中心的黨中央的核心領導下的特色社會主義。

回到菲律賓移民問題。

美國上個世紀初是工業迅速發展，農業開始地區專業化的時期，需要大批勞動力。冷藏保存技術的出現，使得農業產品可以輸送到全國各地。加州 中谷地區發展成為美國的糧倉、菜籃子、和水果箱。這樣，農業不僅僅是供應當地所需，這在歷史上從來都是這樣，而是可以遠送到美國各地，換取金錢的商品，可以擴大生產了。

這樣，加州以及西海岸的農場主需要雇傭大批農工，可是1924年的亞裔移民限制法令使得華裔和日裔農工得不到新的補充。

前面說了，因為菲律賓是「國民」，不受限制。因此菲律賓農工在1920年只有5600人，到了1930年已經是4萬4372人了。