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沙加緬度國王隊主場球賽門票 可上網購買了

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
以往的密密麻麻的球場人群，已經一年多未見。（電視新聞截圖）
以往的密密麻麻的球場人群，已經一年多未見。（電視新聞截圖）

疫情逐漸好轉之際，體育運動賽事的觀眾限制也逐步放寛。觀眾也可以購買門票進到場內觀看比賽了。NBA本賽季的沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）在沙加緬度的主場球賽的剩餘門票，民眾已經可以上網購買。

據悉，國王隊在NBA的2020年至2021年賽季的主場比賽的門票，在周四（4月29日）時開始販賣。具體而言，國王隊接下來的主場比賽是5月7日對陣聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs），5月9日和11日對陣俄克拉荷馬城雷霆隊（Oklahoma City Thunder），以及5月16日對陣猶他爵士隊（Utah Jazz）。

民眾可以在NBA的球隊網站上購買門票。地址是：Sacramento Kings Tickets。對於那些想親身買票、到現場去做觀眾觀看比賽的民眾，國王隊官方表示，他們已經採取措施來確保現場是符合COVID-19防疫衛生準則的。

4月初時，Golden 1運動中心的防疫指南進行了更新，讓接種了疫苗的球迷可以現場觀看國王隊的比賽。

國王隊的主場球賽，球迷可以購票進場觀看比賽了。（電視新聞截圖）
國王隊的主場球賽，球迷可以購票進場觀看比賽了。（電視新聞截圖）

以下是為了參加比賽而製定的安全措施：

球迷將需要出示疫苗接種證明，或COVID-19測試陰性的證明，並且在進入Golden 1運動中心時，完成中心職員的相關提問篩查；兩2歲及以上的觀眾必須戴著口罩，並在體育場內各個地點（不包括指定的就餐區）遵循社交距離的規定。

此外，進入運動場的購買付款都將以電子方式完成；食品和飲料將單獨包裝，並且只能在指定區域食用；不允許使用過大的袋子，但允許使用醫用和嬰兒袋子；消毒洗手液遍布整個運動場，民眾需要經常清潔和消毒洗手。

4月20日時國王隊的球迷將首次回到Golden 1運動中心，這是疫情一年多來首次的國王隊比賽有大批觀眾現場觀看。當時是在加州公共衛生廳決定放寬室內活動、音樂會、戲劇表演和其他私人聚會，即在4月15日在加州政府做出了相關決定。

國王隊在第一場比賽中表彰前線的醫護工作者等，讓他們成為Golden 1運動中心的第一批粉絲。第一場比賽將僅限於約1600名前線工人。在接下來的幾場比賽中，國王隊將逐漸擴大運動場中的球迷人數。

球迷們可以回到Golden 1運動中心觀看比賽。（電視新聞截圖）
球迷們可以回到Golden 1運動中心觀看比賽。（電視新聞截圖）

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