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灣區租金回升 康柯德最便宜

編譯組／灣區29日電
灣區各地租金經歷回升，康柯德目前最便宜。（Google街景）
灣區各地租金經歷回升，康柯德目前最便宜。（Google街景）

在過去的一年裡，舊金山住房市場的租金價格因為COVID-19疫情而急劇下降，但今年春天卻沒有出現許多人預期的反彈情況。

租房網站ApartmentList的最新報告顯示，舊金山4月份的租金增長了3%，一室公寓的中位數為2157元，兩室公寓的中位數為2496元。但競爭對手網站Zumper則略有不同： 4月份一室公寓的中位數又下降了1.9%，兩室公寓的變化為0%。

「關鍵之處在於，灣區的租金反彈繼續有增無減」，Apartment List的研究助理沃那克（Rob Warnock）說。他表示，去年淡季被壓抑的需求，如今卻迅速地推動了價格上漲。「在疫情的前幾年，4月的增長通常不到百分之五十。今年，舊金山市的租金上漲速度超過了六倍」。

不過，ApartmentList的數據顯示，舊金山的租金比去年這個時候低19.4%。

據Zumper的數據，最實惠的居住地是康柯德，儘管有1.2%的月度增長，但其一居室的中位價格為1720元。其租金價格同比變化，自去年這個時候以來，跌幅只有2.8%。

根據ApartmentList的數據，對灣區數據的分析顯示，柏克萊的租金增長最快，月度增幅為4.3%。那裡的兩居室中位數為2162元，而一居室為1684元。屋崙的租金價格在4月份幾乎沒有增長，該市的租金仍然是灣區最便宜的，兩居室的中位價為1931元。

根據Zumper的數據，灣區有兩個城市在美國最昂貴的租房城市中排名下降：聖荷西從第三降至第五位，屋崙從第六位下降到第七位。

「出現這種情況的一個原因是，灣區的勞動力市場向科技行業傾斜，而科技行業對遠程工作的靈活性和適應性更強。另外，舊金山、屋崙和聖荷西市場相對於美國其他地區來說，其昂貴程度仍然令人難以置信，所以當有更便宜的大都市可以選擇時，租房者可能不願意搬去這三個城市」，Zumper的報告說。

全國範圍內的租金增長了2.3%，但中等規模的市場繼續經歷兩位數的增長。根據ApartmentList的數據，愛達荷州的博伊西的租金價格同比增長了23%。加州的佛萊斯諾和華盛頓州的斯波坎都同比增長了13%。

租金 灣區 舊金山

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