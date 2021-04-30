阿拉米達縣報告：減少遊民 3年須砸8億

阿縣遊民人口頗多。最新報告希望改變遊民中的種族不公平。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣一份名為「以種族公平為中心的遊民系統設計」報告（Centering Racial Equity in Homeless System Design）表示，通過優先考慮種族公平，阿縣只要投資8.24億，就能在三年內大幅減少所有遊民。

非裔 比率 占遊民47%

遊民倡導者、政策專家和遊民服務提供者組成的聯盟共同撰寫報告，由非營利組織EveryOne Home發布。報告說，非裔和原住民居民在阿縣遊民人口中的比例過高，比一般人群的比例高四倍。比如，2019年的數據顯示，非裔佔阿縣人口的11%，但遊民中非裔比例為47%。原住民占全縣人口的1%，但其遊民人口占4%。亞裔全縣有32%人口，只占遊民人口的2%。

在阿縣最大的城市屋崙 ，根據2019年的數據，估計有70%經歷無家可歸的人是非裔。如果有意採取行動防止非裔和原住民陷入無家可歸的境地，全縣遊民人數就可大幅減少。

種族主義 是貧困根源

EveryOne Home組織的執行董事安德魯斯（Chelsea Andrews）表示，定量和定性研究表明，結構性種族主義是貧困和住房無保障的根源。系統性原因極大地影響了非裔和原住民，這些公民受到了不成比例的影響。有了這項研究，社區可齊心協力，開發開創性的模式，說明持續護理機構如何採取行動，創造一個公平的系統。制定的戰略、計畫和途徑將確保種族差異不會長期存在，並確保所有公民的需求得到反映。

阿縣遊民人口頗多。最新報告希望改變遊民中的種族不公平。（記者劉先進 ／攝影）

報告估算，徹底改變遊民現狀，設計一個新的系統，優先考慮種族公平，並防止遊民發生，將花費8.24億，足以在三年內大幅減少所有遊民，在五年內使其達到功能性零的狀態（functional zero），一旦發生無家可歸，可作出反應和解決。報告分析，為了解決系統性無家可歸的關鍵驅動因素，有必要全面改革系統性的種族主義。該縣的遊民關懷和協調辦公室已採取措施實施建議，有針對性的方式分配新資源，扭轉結構性種族主義的影響。

消除不公 屋崙給住所

屋崙市長薛麗比說，為了結束遊民現象，須終結使其長期存在的系統問題，首先就是結構性和系統性的種族主義。報告為消除這些不公正現象提供了一條明確的前進道路，並在現在和長期內產生直接影響。屋崙最近宣布了關於屋崙居者有其屋計畫（Keep Oakland Housed）的報告結果，在過去兩年中阻止了5000個家庭成為遊民。

EveryOne Home近年來的報告，都有提及系統性整改。如，建立持續的遊民預防和重新安置援助（而不是有時間限制或一次性的措施），以消除種族差異。針對及低收入提供住房援助，而並非只是要求受助者是殘疾人，以解決對有色人種遊民影響過大的經濟障礙。在整個阿縣為曾經的遊民創建住房，以加強現有的社會和經濟幫助。為曾陷入遊民狀態、未得到幫助或受到幫助較少，且能獨立生活的低收入者，提供住房援助選項。

柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguin）強調，幾個世紀以來的系統性種族主義導致有色人種經歷無家可歸的比例明顯高於白人。解決遊民問題必須從種族公平的角度出發。