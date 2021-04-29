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海平面上升 馬連縣部分沿海地區居民恐得放棄家園

編譯組／灣區28日電
海平面上升馬連縣部分沿海地區居民恐需放棄他們的家園。(美聯社)
海平面上升馬連縣部分沿海地區居民恐需放棄他們的家園。(美聯社)

馬連縣斯坦森海灘(Stinson Beach)是灣區最受歡迎的一日遊勝地之一，但當地居民近日被告知，隨著海平面的上升，他們可能需要放棄自己的家園。而州海岸委員會和縣政府現在正為該鎮的未來爭論不休。

研究表明，只要海平面上升一呎，斯坦森海灘的許多房屋就會被淹沒，這是人為造成的氣候暖化一個不可避免的結果。聯邦國家海洋和大氣管理局（NOAA）的數據預測，這很可能在20年內就會發生（同一數據顯示，到本世紀末海平面將上升近4呎）。

六年前，斯坦森海灘兩個地勢最低的社區居民收到了馬連縣政府的通知，告知他們海平面上升將「影響到他們獲得裝修房產的許可」，這導致了居民和加州海岸委員會在如何處理這些有風險的房屋問題上發生爭執，因為委員會想順其自然，不打算建造「海牆」。

然而，位於海灘北端更富裕的Seadrift地區則已經這樣做了，沿海築起了昂貴的巖石牆。與海灘邊的房屋不同，在Seadrift社區，許多價值數百萬美元的房屋都是建立在凸起的地基上。

該委員會認為房屋的損失是不可避免的，主張進行「有管理的撤退」，這意味著低窪地區的房屋將需要搬遷或被放棄。

根據2016年的一項研究，如果沒有新的基礎設施來保護舊金山，海平面上升36吋，就意味著海水漲潮時每天兩次湧入輪渡大樓。研究還預測，海灣大橋的收費站在暴雨期間將被淹沒，米慎灣、Marina和Embarcadero也有風險。

盡管州委員會計畫從斯坦森海灘撤退，但馬連縣現在正在研究「基於自然的替代方案」，包括從海灣底部疏浚材料以提高濕地水平，或在海灘上創建一個種植有沙灘草的沙丘系統。縣政府和居民都希望與委員會的重新談判能夠有一個折中的結果，並希望在未來不至犧牲自己的家園。

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