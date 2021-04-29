海平面上升 馬連縣部分沿海地區居民恐得放棄家園

海平面上升馬連縣部分沿海地區居民恐需放棄他們的家園。(美聯社)

馬連縣斯坦森海灘(Stinson Beach)是灣區 最受歡迎的一日遊勝地之一，但當地居民近日被告知，隨著海平面的上升，他們可能需要放棄自己的家園。而州海岸委員會和縣政府現在正為該鎮的未來爭論不休。

研究表明，只要海平面上升一呎，斯坦森海灘的許多房屋就會被淹沒，這是人為造成的氣候暖化一個不可避免的結果。聯邦國家海洋和大氣管理局（NOAA）的數據預測，這很可能在20年內就會發生（同一數據顯示，到本世紀末海平面將上升近4呎）。

六年前，斯坦森海灘兩個地勢最低的社區居民收到了馬連縣政府的通知，告知他們海平面上升將「影響到他們獲得裝修房產的許可」，這導致了居民和加州 海岸委員會在如何處理這些有風險的房屋問題上發生爭執，因為委員會想順其自然，不打算建造「海牆」。

然而，位於海灘北端更富裕的Seadrift地區則已經這樣做了，沿海築起了昂貴的巖石牆。與海灘邊的房屋不同，在Seadrift社區，許多價值數百萬美元的房屋都是建立在凸起的地基上。

該委員會認為房屋的損失是不可避免的，主張進行「有管理的撤退」，這意味著低窪地區的房屋將需要搬遷或被放棄。

根據2016年的一項研究，如果沒有新的基礎設施來保護舊金山，海平面上升36吋，就意味著海水漲潮時每天兩次湧入輪渡大樓。研究還預測，海灣大橋的收費站在暴雨 期間將被淹沒，米慎灣、Marina和Embarcadero也有風險。

盡管州委員會計畫從斯坦森海灘撤退，但馬連縣現在正在研究「基於自然的替代方案」，包括從海灣底部疏浚材料以提高濕地水平，或在海灘上創建一個種植有沙灘草的沙丘系統。縣政府和居民都希望與委員會的重新談判能夠有一個折中的結果，並希望在未來不至犧牲自己的家園。