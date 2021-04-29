NBA／金州勇士慘敗達拉斯獨行俠 教頭怒：恥辱 像打表演賽

勇士慘敗後，教頭柯爾批評說，球隊打得像表演賽。（視頻截圖）

金州勇士 28日以103比133慘敗於達拉斯獨行俠。首節末端和次節初的9分18秒，勇士被獨行俠打出28比0的衝擊波。勇士首節12分，半場29分，均為賽季最低，比賽早早失去懸念。柯瑞 18中9得到27分。勇士命中率慘不忍睹，全場83中34，比獨行俠少投中14球，命中率低11.7%。教頭柯爾賽後狂批說，對手打得像季後賽 ，勇士打的是表演賽，這是個恥辱，「非常令人失望！」

針對柯瑞的超強得分能力，獨行俠防守策略非常堅決，幾乎過半場就包夾，讓他傳球出去，考驗勇士其他隊員的空位手感。結果首節最後8分40秒，勇士瘋狂打鐵，連續17投不中。獨行俠28比0的衝擊波，也是20年來隊史最高。唐西奇（Luka Doncic）39分6籃板8助攻。

目前勇士排名第十，獨行俠排名第六，與第七的拓荒者的勝場差距離只有一場。NBA規定，最後七到十名會打附加賽，以決定季後賽最後兩個名額的歸屬。若獨行俠排名下滑，勇士極可能和其在附加賽會面。賽後，勇士教頭柯爾說，這是今年最重要的比賽之一，但在開始之前就結束了，令人失望。

「我不那麼關心第一節後近九分鐘的得分荒，關注於的是防守、比賽強度、準備和競爭力的水準，這都是球隊缺少的東西，我是主教練，沒有讓他們準備好比賽。我們的團隊很年輕，只有三個人參加過季後賽。今晚，對達拉斯來說有點像一場季後賽。他們前一天晚輸了，也知道我們在後面緊緊追趕。獨行俠出場時就像一場季後賽，而我們就像打一場表演賽，非常令人失望。」

勇士賽季有11場20分以上的慘敗，甚至刷新歷史的53分不敵多倫多暴龍。對於多次一邊倒的失利，柯爾說，並不清楚原因，原以為勇士已跨過這一關。賽季初，球隊沒有為面臨的競爭做準備。「我們今晚又吃了一個大虧。我對自己沒有讓隊員準備得更好感到失望，對球隊沒有作為一個團隊迎接挑戰感到失望。這是個恥辱，但還有十場比賽，任重而道遠，我們會在下場比賽做更好的準備。」

對於被對手打出28比0的衝擊波，柯瑞說，「我還在想，球隊以前是否對其他球隊幹過類似的事情。」

他表示，球隊想翻過這一頁、往前走。獨行俠是一支有天賦的球隊。有些晚上，看起來他們付出更多努力。「我們要努力記住自己是誰，不要糾纏失利太久，找到方法來保持信心，想想在過去一段時期所展示的比賽風格。還有十場比賽衝刺到終點，球隊仍然有一個好的機會。」