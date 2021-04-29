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劫殺75歲華翁嫌犯 認罪聽證會3度延遲

記者劉先進／屋崙報導
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏的兇嫌貝利的認罪聽證會，將延期到5月17日舉行。（阿拉米達縣警提供）
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏的兇嫌貝利的認罪聽證會，將延期到5月17日舉行。（阿拉米達縣警提供）

阿拉米達縣高等法院法官迪金森（Barbara Dickinson）28日表示，涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兇嫌貝利（Teaunte Bailey）的認罪聽證會（plea hearing），將延期到5月17日舉行。

這是貝利搶劫謀殺案聽證會第三次延期。原本3月23日庭審就是認罪聽證會，但延遲到4月6日，當天又決定再次延期到4月28日。聽證會通常有三種結果，認罪、不認罪或不抗辯（no contest）。

28日早上9時起，開始公聽會的案件非常多，全部以視頻方式進行。到上午11時30分，法官迪金森先問嫌犯貝利，是否在東灣的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），貝利回答說是。迪金森隨後和法庭書記員等人確認，下一次聽證會時間為5月17日。但被告律師斯塔沃斯（Darryl Antonio Stallworth）表示，因為屆時手頭有其他審判案件，不知道能否將聽證會延遲到本周五。

迪金森表示，因為法庭空餘的時間不多，希望斯塔沃斯調整時間。最終，經過檢察官麥圭內斯（Peter Neill McGuiness）和斯塔沃斯的協商，決定將認罪聽證會延遲到5月17日上午。

75歲的華人何柏住在屋崙的Adams Point社區。3月9日早上近7時許，何柏在住所附近的Jayne路和Perkins街路口晨練散步。貝利靠近何柏實施搶劫。過程中，他將何柏推倒在地。老人頭部不幸撞到人行道，導致頭部外傷和腦損傷。貝利跳上車逃跑，其同夥、駕車司機是另一被指控的嫌犯布里頓（Elbert Britton）。何柏當天就被醫院宣布腦死亡，最終傷重不治。

貝利目前身背三個案件，包括被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪，包括對長者的犯罪和在保釋或自簽保期間犯下罪行。

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