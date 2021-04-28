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金山僑委會頒布灣區新任僑委任命

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駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦僑務委員任命令頒發典禮。（記者李晗／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦僑務委員任命令頒發典禮。（記者李晗／攝影）

舊金山地區僑務委員新的任命公布。4月27日中午12時，中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處舉辦僑務委員任命令頒發典禮暨僑務工作座談會，駐舊金山辦事處賴銘琪處長、周文組長、金欣潔副組長、金山灣區文教中心閻樹榮主任、金山文教中心蘇上傑主任等，出席了當天的典禮及座談。

續任僑務委員呂玉貞、新任僑務委員林馬玉冰、魏德珍、卸任僑務委員轉任僑務諮詢委員的于愛珍，以及列席的林炳昌僑務諮詢委員等人也出席活動。

續任僑務委員陳德輝及卸任僑務委員轉任僑務諮詢委員的蔡秀美因事未出席，由閻樹榮主任代表接受。

僑務委員任命令由駐舊金山辦事處處長賴銘琪代表頒發，本屆大舊金山地區共有兩位續任僑務委員及兩位新任僑務委員，均由中華民國蔡英文總統所任命。本年尚有數十位僑務諮詢委員、僑務顧問及僑務促進委員獲得續聘與新聘，駐舊金山辦事處表示將再擇日另行頒發。

賴銘琪處長首先肯定各位僑務委員長期以來對僑務工作的投入，未來希望所有僑領同心協力為僑社服務，發揮一加一大於二的成效。賴處長更開玩笑提醒，僑務委員等榮譽職人員是沒有薪水的志工，非但沒有薪水，更要在僑社裡帶頭出錢、出力、出時間，今天接受了任命令或聘書，以後就不能隨便反悔。

典禮結束後隨即進行僑務工作座談會，出席委員分別就僑務榮譽職人員如何協助政府推動海外僑務工作、如何落實及深化海外華語文教育推廣、加強結合傳統僑社與台僑團體共同辦理雙十國慶慶祝活動等議題，發表許多寶貴意見。賴處長並就相關建議與提問進行說明回應，獲得出席僑領高度肯定，活動於下午1時順利結束。

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