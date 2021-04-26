仇亞案頻傳 華運會教防身術 前中央警大講師翁啟修示範

翁啟修示範簡單的防身術。（記者李榮／攝影）

近來仇視、歧視亞裔 的事件頻傳，也讓許多華裔人心惶惶，擔心意外事件發生。金山灣區華人 運動大會在周末舉行初階防身術示範講習，共有近百位華人參加，大家在南灣僑教中心外停車場練習簡單的防身與自保要領，希望在不幸碰上衝突時，能保護自己。

數十名僑胞參加當天的講座。（記者李榮／攝影）

翁啟修博士是前中央警察大學講師、聖荷西州立大學教授，美國高校太極聯盟會長。華運會主任委員陳思如指出，全美各地針對亞裔的暴力事件不斷增加，「停止仇恨亞裔」(Stop Asian Hate) 的運動隨之興起，包括灣區等許多地方也爆發了抗議集會和遊行。金山灣區華人運動大會秉持僑胞健康安全第一的宗旨，邀請翁啟修教授初階防身術方法，讓大家學習到初步解除困境方式的正確方法，以讓自己不受嚴重傷害為主要目標，預防陷入困境。

搶包包的事件頻傳，當場的反應非常重要。（記者李榮／攝影）

僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員林美蓮等多位僑領都到場參加當日活動。僑教中心主任閻樹榮指出，華運會長期在灣區推廣運動健身、舉辦大型運動競賽。去年來因為疫情關係，很多賽事都無法舉行，但華運會也很快改變型態，舉辦多場健康講座。這次又商請翁啟修示範防身術，「防身在現在的氛圍下滿重要的，希望大家都能有所助益。」

翁啟修示範簡單的防身術。（記者李榮／攝影）

翁啟修提醒，在外面如果碰上人找麻煩，一定要先評判狀況，若知道打不過，就要先防守、保護自己。例如，如果被推，怎麼「倒」就很重要，側面倒、彎膝、轉腰，保護頭部，讓身體像球一樣倒下，是比較理想的方式，「打不過的時候，就是追求最小的傷害。好比賭博，輸，不要輸太多。」

他以八段錦中的四段示範舉例，建議大家平時就可以練身體協調與動作，「重質不要重量，好好練、天天練，一定會有收穫。」最主要是大家去任何一個地方，最好先觀察情勢，「罩子要放亮，評估危險的程度。」

當日僑委會還贊助Taiwan can help！台灣黑熊防疫包，供參與僑胞有獎徵答。另外，屋崙華埠商會、US Bank、PepsiCo等單位贊助。