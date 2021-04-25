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整頓按摩店 沙加緬度市立法

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
沙加緬度規管按摩店的經營。（電視新聞截圖）
沙加緬度規管按摩店的經營。（電視新聞截圖）

亞特蘭大按摩店槍擊案中，多位亞裔女性身亡，事件震驚全美，也讓亞裔社區深受創傷。沙加緬度也出台最新的法例，整頓按摩店經營。

沙加緬度市議會通過了一項新法令，要求全市所有按摩店、水療中心必須獲得營業執照，遵守新的規定，否則受到處罰。該法令將要求所有按摩、水療中心，確保店外擁有充足的室外照明，並需要從外面能看到店內大廳，這意味著店鋪的窗戶或窗簾上不再有遮擋，並且不允許任何人在這些按摩店內過夜。

亞特蘭大的按摩店槍擊案，震驚全美。（電視新聞截圖）
亞特蘭大的按摩店槍擊案，震驚全美。（電視新聞截圖）

但是也有人說這是一項法令弊大於利。沙加緬度「性工作者外展項目」執行主任迪安吉洛（Kristen DiAngelo）表示，自己以前就睡這些按摩店裡，為什麼呢？因為自己沒有很多錢，所以試圖省錢以爭取未來能夠租房，按摩店的人讓她睡在那裡，「我很幸運」，她說。

迪安吉洛以前是一名性工作者，現在是性工作者及其社區的人權倡導者。在亞特蘭大槍擊案後，她擔心該法令實際上進一步針對亞裔社區。她指出，讓外面能夠更容易看見店鋪，就是讓那些想要襲擊的人可以更清楚知道店內的情況。

關注性犯罪、人口販賣受害者的社區機構主任瓦爾莫爾斯支持整頓按摩店立法。（電視新聞...
關注性犯罪、人口販賣受害者的社區機構主任瓦爾莫爾斯支持整頓按摩店立法。（電視新聞截圖）

2018年，沙加緬度警方對按摩店進行了47次調查，導致37人被捕。

沙加緬度市議員瓜拉（Eric Guerra）是提出這個立法的議員。他說，窗戶的遮擋，沒有照明，這些地方顯然不是合法按摩場所，裡面是住著受害的人。他形容這是「現代奴隸制」的一個例子。瓜拉說，在灣區聖荷西市通過類似的條例後，他們發現他們300多個按摩、水療中心中，大多數都是「非法」。

該法令得到了諸如「我的姐姐之家」（My Sister's House）一類的當地組織的支持。該組織幫助家庭暴力，性犯罪和人口販運的受害者。

「我們喜歡這項法令的原因，是我們希望它會開始幫助預防人口販賣的發生，那些我們認為有些條件較差的按摩院背後的人口販運。」機構的行政主任瓦爾莫爾斯（Nilda Valmores）說。

她也強調，在這些「被關在門後」的被販運的亞裔婦女，其中許多人不會說英語。「因為我們認為在那裡工作的婦女，可能不會覺得自己有選擇做其他工作的權利。他們只是被迫從事這項工作，不能自由離開。」

法例規定，如果發現一家按摩店內從事性交易或人口販運，它將被直接關閉，並且五年內同一個地址不能再開按摩店。同時，議會並未有對這些按摩店、水療中心的工作人員的著裝進行規定，但市府律師仍在調查議會是否可以規定按摩店的工作時間，以及每個店內允許的人數。

亞裔 亞特蘭大 槍擊

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