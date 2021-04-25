疫情添亂 戴維斯連2年取消國慶活動

戴維斯取消國慶煙花活動。（電視新聞截圖）

因為擔憂疫情 的反彈，戴維斯（Davis）市官方宣布取消今年7月4日的國慶慶祝活動。這也是自去年疫情爆發以來，戴維斯第二次取消了相關的慶祝活動。

儘管當前已經有了有效的疫苗 可以對抗新冠，疫苗的接種活動也在各個縣市中逐步展開，同時，加州 的疫情數字（包括感染、住院）大多在好轉，但是戴維斯市長帕提達（Gloria Partida）表示，風險還是太高了。

帕提達說：「我們作為一個社區，與COVID-19鬥爭非常努力，出於謹慎考慮，我們目前可以做出的最佳公共衛生決定，就是是不舉辦大型活動。」根據市府的新聞發布，取消的慶祝內容包括煙花匯演。

官員在戴維斯的臉書頁面上的帖子中說，市政府工作人員已經在集思廣益，以充分利用這個假期的慶祝。帖子也說，任何制定的計畫，都將在社區內得到推廣。

戴維斯警察局局長皮特爾（Darren Pytel）在一份聲明中說，儘管目前的居家避疫的政策，很可能在7月4日結束，但局方預計整個夏季之前，大型活動、密集人群活動，將繼續受到限制。他說，戴維斯沒有足夠大的空間來讓這些活動繼續進行的同時有能讓看煙花的人獲得足夠的保護。

戴維斯7月4日慶典是戴維斯第一個因COVID-19而被提前取消的大型活動。 州長紐森（Gavin Newsom）此前表態，他計畫在6月15日取消加州對新冠疫情的大部分限制，以努力將該州恢復正常運作。