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金山建毒品安全注射中心 上書司法部尋求許可

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山模擬安全注射中心的場景。（本報檔案照片）
舊金山模擬安全注射中心的場景。（本報檔案照片）

可以「合法」吸食毒品、有醫護社工在場的「安全注射中心」立法，已經擾攘數年，同時在華裔社區內也有不小爭議。今年的加州立法年度中，該法案捲土重來，已經在議會中過關斬將。

舊金山、屋崙、洛杉磯將成為首輪試點城市之一。市長布里德（London Breed）連同一眾灣區官員也致信聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland），尋求聯邦的許可。但是聯邦是否會為安全注射中心開出綠燈，現在不得而知。

所謂的安全注射中心，由舊金山選區的加州參議員威善高（Scott Wiener）提出，即要打造一個可以讓「癮君子」吸毒的場所，同時有醫護社工在場，防止吸毒過量。近年來舊金山吸毒過量致死的案例居高不下。但是法案在加州州府層級中一直未能正式通過，要麼是被否決，要麼就是法案擱置。

本周，這項立法通過了參議會，將被送往眾議會。若是在眾議會中審議表決通過，那麼最終將會由州長紐森（Gavin Newsom）來決定是否生效。

但是加州的立法，只是在加州層級上成為安全注射中心的保護傘。因為毒品在聯邦範圍內仍然是受管控藥物，所以「合法化」吸毒，也可能面臨聯邦層面的執法威脅。

舊金山市長布里德、屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等，在本周也聯名上書司法部，尋求司法部的許可。信中直言聯邦的掃蕩威脅是阻止開設安全注射中心的障礙，並且要求司法部給出許可。也就是說，就算在加州議會、州長辦公室獲得通過，如果聯邦不派「定心丸」，那麼安全注射中心也難以成形。

威善高（中）的安全注射中心立法已經嘗試多年。（本報檔案照片）
威善高（中）的安全注射中心立法已經嘗試多年。（本報檔案照片）

威善高表示，對於拜登政府開出許可表示樂觀，因為相信拜登政府會以科學為依據，對安全注射中心的構想持開放態度。

2020年，舊金山有約700人死於毒品吸食過量，比2019年上升了59%。2021年料將再破記錄，前三個月已經有超過200人吸毒過量致死。因此舊金山主流政圈對於建設安全注射中心的呼聲也逐漸高漲。

加州 舊金山 司法部

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