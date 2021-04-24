火人祭考慮只准已接種疫苗者入場 挨轟

火人祭考慮要求參加者出示疫苗接種證明，遭自家創辦人之一砲轟。（美聯社）

火人祭（Burning Man）主辦單位日前才說，正考慮要求今年參加活動者出示疫苗 接種證明，創辦人之一便立即表示，指這項規定與火人祭反文化、反傳統和激進的精神背道而馳。

礙於活動舉辦地點內華達州要求提出健康與安全計畫，火人祭執行長古德爾（Marian Goodell）上周表示，他們打算要求今年參加火人祭的民眾出示疫苗接種證明和病毒檢測 報告。儘管古德爾說，這項要求和其他防疫措施還未做最後確定，但已引發火人祭參加者的批評。

一名自稱「巫毒」（Voo-Doo）的網友說：「強制要求接種疫苗？你腦袋有問題嗎？」

人稱「危險遊俠」（Danger Ranger）的火人祭創辦成員之一米克爾（Michael Mikel）23日也在臉書上貼文說：「擁有玩火的自由是火人祭精神的一部分，要求參加者接種疫苗不但違背這種精神，還不合邏輯。」

米克爾表示，已經接種疫苗的參加者無需擔心安全，還未接種疫苗的參加者則要有接受風險的準備。他說：「我們就是為了逃避政府的管束才跑到沙漠，主辦單位怎能變成政府。」

為了達成群體免疫（herd immunity）的目標，公共衛生官員不斷鼓勵人們接種疫苗對抗病毒，但部分民眾因為健康、政治或個人理由不願接種。隨著接種疫苗的人口愈來愈多，官員逐漸放寬聚會與活動的限制，一些活動的主辦單位更主動要求參加者必須接種疫苗。

米克爾說，火人祭從來就與安全沾不上邊。他說：「1998年，我在門票背面註明：『參加本活動必須承擔嚴重受傷或死亡的風險』。火人祭從來就沒想過『安全』這回事。」

火人祭每年在勞工節前一周舉行，2020年因為新冠疫情 取消。古德爾表示，今年是否舉行還未確定，最晚會在4月底前做出決定。