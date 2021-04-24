火人祭考慮只准已接種疫苗者入場 挨轟
火人祭（Burning Man）主辦單位日前才說，正考慮要求今年參加活動者出示疫苗接種證明，創辦人之一便立即表示，指這項規定與火人祭反文化、反傳統和激進的精神背道而馳。
礙於活動舉辦地點內華達州要求提出健康與安全計畫，火人祭執行長古德爾（Marian Goodell）上周表示，他們打算要求今年參加火人祭的民眾出示疫苗接種證明和病毒檢測報告。儘管古德爾說，這項要求和其他防疫措施還未做最後確定，但已引發火人祭參加者的批評。
一名自稱「巫毒」（Voo-Doo）的網友說：「強制要求接種疫苗？你腦袋有問題嗎？」
人稱「危險遊俠」（Danger Ranger）的火人祭創辦成員之一米克爾（Michael Mikel）23日也在臉書上貼文說：「擁有玩火的自由是火人祭精神的一部分，要求參加者接種疫苗不但違背這種精神，還不合邏輯。」
米克爾表示，已經接種疫苗的參加者無需擔心安全，還未接種疫苗的參加者則要有接受風險的準備。他說：「我們就是為了逃避政府的管束才跑到沙漠，主辦單位怎能變成政府。」
為了達成群體免疫（herd immunity）的目標，公共衛生官員不斷鼓勵人們接種疫苗對抗病毒，但部分民眾因為健康、政治或個人理由不願接種。隨著接種疫苗的人口愈來愈多，官員逐漸放寬聚會與活動的限制，一些活動的主辦單位更主動要求參加者必須接種疫苗。
米克爾說，火人祭從來就與安全沾不上邊。他說：「1998年，我在門票背面註明：『參加本活動必須承擔嚴重受傷或死亡的風險』。火人祭從來就沒想過『安全』這回事。」
火人祭每年在勞工節前一周舉行，2020年因為新冠疫情取消。古德爾表示，今年是否舉行還未確定，最晚會在4月底前做出決定。
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