灣區極度乾旱 擴及蘇拉諾縣、康曲柯士達縣、阿拉米達縣

灣區蘇拉諾縣、部分康曲柯士達縣和阿拉米達縣地區被列入極度乾旱地區。（美聯社）

灣區 陷入極度乾旱狀態的地區在不斷擴大，蘇拉諾縣以及部分康曲柯士達縣和阿拉米達縣地區22日被加入面臨缺水危機地區的名單中。

聯邦水利官員每周四更新「美國 乾旱監測」（U.S. Drought Monitor）資訊，蘇拉諾縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣的入榜，代表著灣區缺水危機正在加劇。

過去數周，北加州 雷克縣（Lake）、蒙多西諾縣（Mendocino）、灣區納巴縣和部分蘇諾瑪縣已被列為極度乾旱（extreme drought）地區，灣區其他地區則被列為嚴重乾旱（severe drought）地區。如今，極度乾旱範圍不斷向南和向東擴大。

聯邦官員去年表示，加州僅5%的地區處於極度乾旱狀態，本周表示，加州現在將近50%的地區已呈現極度乾旱的狀態。

國家氣象局表示，舊金山市中心這個雨季累積的降雨量僅8.72吋，是有史以來第四乾燥的雨季。

蘇諾瑪縣拍達路瑪（Petaluma）牧場居民蓋爾（Sally Gale）說：「環顧四周，我看到山坡正在變黃。」

蓋爾表示，當地山坡這個時期本應是綠油油的，但綠色正在褪去，山坡上的草長連6吋都不到。蓋爾和她的丈夫知道乾旱即將到來，正在採取因應措施。

蓋爾表示，他們很幸運，因為他們及早發現，已經在價格上漲前為牧場牲口準備了足夠的糧食。

另一名居民多奇尼（Elaine Dolcini）說：「在遠處土地相連處可以看到一座舊橋，它在水庫裝滿水時是看不到的。」

多奇尼表示，她從未見過蘇拉朱利水庫（Soulajule Reservoir）的水位如此之低，水利局稍後抽水後還會更低。她說：「這很嚇人，現在才4月。」