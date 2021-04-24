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2周不到賣掉 灣區房屋銷售速度創紀錄

編譯組／灣區23日電
灣區房屋銷售速度快速，聖荷西與屋崙房屋售出僅需不到2周時間，銷售速度已接近創紀錄。(美聯社)
灣區房屋銷售速度快速，聖荷西與屋崙房屋售出僅需不到2周時間，銷售速度已接近創紀錄。(美聯社)

灣區近幾個月房屋需求激增、購屋者求房若渴，部分售房屋主幾乎不需要在屋前庭院放置「待售」(For Sale)標誌，房屋就已獲得報價(offer)。根據線上房產經紀「Redfin」，聖荷西與屋崙房屋售出僅需不到2周時間，銷售速度已接近創紀錄。房屋經紀專家表示，疫情期間，有限房屋庫存以及渴望購房者積極尋求更多空間，推動灣區房市狂瀾。

東灣房屋與公寓今年3月平均售出天數為13天，是Redfin自2012年開始追蹤房屋出售速度以來，從上市到售出的最快速度。聖荷西大都會地區的住宅物業售出僅需11天，比2018年春季最短紀錄還少了2天。只有舊金山房屋及公寓需花費25天才能售出，並且房價下跌，買家對在舊金山購房更加謹慎。

薩拉度加經紀商王馬克(Mark Wong，譯音)表示，他見到更多搶先報價，在所有購屋者有機會參觀房屋的前幾天，就開始出價。買家不想再等。

在家上班成為常態，已打亂工作與生活之間的平衡，促使許多家庭到房市尋找更大後院、Zoom線上會議空間、家庭辦公室，而無須利用用餐空間。但房屋供應遠遠落後於需求。「加州房地產經紀人協會」估計，灣區房市約有1.5個月庫存，表示依照目前速度，市場上所有房屋都將在短短6周內出售。根據協會數據，這是自2005年以來最低水平。2020年3月時，灣區約有3個月房屋庫存。

Redfin經濟學家馬爾(Taylor Marr)指出，灣區房市已經分化：緩慢變化的公寓及聯棟房(townhomes)，以及快速銷售的單戶房屋。這個情況在每個地方都有，灣區特別明顯。房屋快速售出的速度，降低了房屋在市場停留的平均天數。

在職雙薪夫婦在疫情期間支出較少費用在度假、通勤與其他自由隨意購物，有更大預算，並且對單戶房屋空間需求更大。這些購屋者跳入所謂「購屋賭盤」(the roulette-wheel of home buying)，在幸運買到房子之前，提出許多購屋出價。馬爾認為，相對緊張房市將持續，更多疫苗並不代表有更多房屋庫存。

經紀商們表示，購屋狂瀾推動購屋者增加預算與現金買房，對多處房屋進行競價，並隨時準備搬家。王馬克表示，疫情前，大部分賣家都想舉辦兩個周末的開放房屋時間、允許有4天時間讓買家參觀。在正常交易程序，收集報價並商定價格至少需要2周。但是，疫情已導致房屋開放日活動取消，儘快安排參觀則變成優先，經紀商可見到在參觀之後1或2天，就會收到報價。在現今房市，購屋者壓力非常大。

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