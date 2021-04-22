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「曾受性別歧視」 Reddit前執行長鮑康如：對攻擊亞裔事件不驚訝

編譯組／綜合21日電
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）
鮑康如說，唯才是用是科技業的大迷思。（Getty Images）

非牟利組織「包容計畫」（Project Include）執行長鮑康如（Ellen Pao）接受有線電視新聞網（CNN）專訪表示，科技業「唯才是用」是一大迷思（myth）。隨著全球各地反亞裔仇恨不斷升溫，鮑康如呼籲企業重新檢視職場實際的包容性。

鮑康如表示，她在職業生涯中經歷許多「慘痛」的教訓，身為美國亞裔女性，即使在擔任全球最知名社群網站之一的Reddit執行長時，也沒有得到應有的尊重。

鮑康如說：「我認為，科技界和我成長的過程，以及許多亞裔成長的過程，被灌輸的最大迷思是：職場是一個唯才是用的體系，如果你努力工作、任勞任怨、表現出色，一定會得到回報，而且會被公平對待。然而，你在某個時間點頓悟，事實並非如此。對許多人來說，事實從來都不是如此。」

鮑康如2015年控告當時任職的Kleiner Perkins Caufield and Byers創投公司性別歧視，儘管她最終敗訴，但這起訴訟震撼了矽谷科技界。

然而，對鮑康如來說，困難並未就此結束。

鮑康如表示，在她擔任Reddit執行長期間，她時常覺得自己不受歡迎。她回憶，她會被排除在董事會會議之外，還有同事拒絕與她共事。

鮑康如說：「有些人對於和我一起工作感到不自在，不是因為我的工作表現，可能是因為我是亞裔或女性。到最後，我被迫辭職，我才意識到，這可能就是董事會不讓我參加會議的原因。這類例子多不勝數，很難分辨哪些是出於種族因素，哪些是出於性別因素。」

鮑康如指出，Reddit以言論自由著名，但也因此被認為是種族歧視和厭女症（misogyny）的溫床，許多人在Reddit上針對她的族裔和性別說出尖酸刻薄的話、貼出威脅圖片、開玩笑等。

鮑康如說，因為這些經歷，她對最近發生一連串攻擊亞裔的事件並不感到特別驚訝。

根據「包容計畫」最近進行的一項調查，美國歧視問題有惡化的趨勢，自爆發新冠疫情以來，27%的亞裔在職場上遭受比過去更多的種族敵意。鮑康如說：「從邏輯上來看，這是我過去經歷的延伸。」

不過，鮑康如也表示，她確信未來會有所改變，因為她看到亞裔年輕的一代會為其他社區仗義直言，還有像Google這類大型企業的員工不斷要求公司做出改革。

鮑康如說：「因為我經歷過，所以我知道，有太多壓力逼迫自己保持沉默，不要惹事，把苦往肚子裡吞，亞裔文化教我們要學會吃苦。但看到現在有這麼多人不惜失去高薪和穩定的工作，也要挺身而出要求科技業做出改變，讓人感到振奮。」

亞裔 種族歧視 美國

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