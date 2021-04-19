防仇恨犯罪 聯合市警民交流

聯合市亞裔社區與警局舉辦交流活動。（記者李榮／攝影）

近來仇視、歧視亞裔 的事件頻傳。前學區委員、聯合市華裔社區領袖王耀明（Jeff Wang）等人18日上午組織警民交流活動，邀請聯合市警察 局長雷尼迪與多位警官與員警，以及阿拉米達地檢處助理檢察官麥金斯（Peter McGuiness）、巴克斯科斯（Pat Pacoscos〉、辛格（Gary Singh）、帕提諾（Jaime Patino）等民選官員與社區領袖等到場與民眾交流，相互了解。

當日活動在聯合市一間亞裔超市前的停車場舉行。許多華人都提早到場，停車場被擠得水瀉不通。不少民眾不但與警察話家常，更興奮地與員警合照，相互認識。

居民與警官互相認識。（記者李榮／攝影）

許多民眾興奮地與警察合照。（記者李榮／攝影）

王耀明指出，全美各地頻傳歧視、仇視亞裔的事件，華人社區對於這類型的仇恨犯罪與仇恨事件也非常擔心。雖然聯合市這類的情況還算好，但是華裔社區還是希望防患未然，不要出現仇恨的犯罪與事件，因此決定組織警民活動。

他進一步表示，許多華裔、亞裔的移民對於警局，以及檢察體系等執法與司法系統的了解並不多。因此希望透過警民的社區活動讓大家認識，也展現亞裔社區對於警察的支持。

王耀明並表示，反對歧視事件並非只是「喊喊口號」就可以，一定要有其他的行動。例如，主動參與社區與主流，加強與主流互相了解，同時強化亞裔社區的力量，團結一至。

聯合市警察局長里尼迪（Jared Rinetti）指出，感謝亞裔社區長期對於警局的支持，「我們聯合市警局的哲學與精神是從心底替大家服務，發出真正的愛心，維護社區。」

聯合市警察局長里尼迪指出，市警局的哲學是用心服務。（記者李榮／攝影）

聯合市警局大隊長蘇薩（Travis Souza）也指出，他自己就是聯合市長大，現在依然住在聯合市，小孩也在聯合市的學區就讀，非常熱愛這個城市。相信居民都和他一樣，希望聯合市更好。

阿拉米達地檢處代表則指出，民眾如果有碰上任何治安事件，都能與警局或地檢處聯繫，「如果看到什麼事情，就一定要舉報。」