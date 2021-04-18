讀者來函／美菲關係 千絲萬縷

李元慶。（作者提供）

到了1895年，西班牙的殖民地古巴 和菲律賓的本地百姓造反，要求獨立。1898年2月15日，不知道怎麼回事，停泊在古巴哈瓦那的美國 軍艦發生大爆炸，死了266人。美國說是西班牙人幹的，於是兩國開戰。

結果是美國大勝，12月10日簽署了「巴黎協議」，古巴、波多黎各和關島等西班牙原殖民地給了美國，還將菲律賓以2000萬美金的價格賣給了美國。所以菲律賓人曾經是美國人。不過美國有心眼，給人家是「國民」（National）的待遇，而非真正的「公民」（citizen）。這些到後面區別就可大了。

人家菲律賓人本來自己要獨立的，你這老美打著幫助我們的旗號，最後給錢西班牙人，把我們的國家買了下來，將我們吞併了，還給了「美國國民」稱號。菲律賓真正的愛國者當然不買這個賬。

於是接下來的是菲律賓和美國人打仗。正規軍打不過美帝，菲律賓人開展游擊戰，讓老美吃了不少苦頭，其花費超過了同西班牙打仗的費用。雖然有打仗，美國還是一直佔領著菲律賓，一直到1934年，美國答應了一個讓菲律賓逐漸獨立的十年計畫。

可是到了1942年菲律賓被日本人佔領了。大家應該對這段歷史比較清楚，麥克阿瑟將軍的菲律賓島撤離，還有他的「我們肯定回來」的誓言。

直到二戰後的1946年，菲律賓才算是真正獨立了。

這裡介紹菲律賓的歷史，是要說明美國和菲律賓有著千絲萬縷的聯繫，包括菲律賓向美國的移民 ，特別是二戰中參加過菲律賓部隊的老兵。從上面的介紹可以看出，他們實際上屬於美軍的，因為菲律賓是美國的殖民地。

在1898年美國從西班牙的接手後，菲律賓人成為美國「國民」，到美國並不受1924年亞裔規定的限制。所以這個時期他們的移民多是從事農業，填補華人和日本人留下的空位和需求，後兩者來不了新移民了。