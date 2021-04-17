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燒烤店吃霸王餐 3女寫信道歉還款

編譯組／舊金山16日電
舊金山列治文區韓式燒烤店K-Elements BBQ遇顧客吃霸王餐，經媒體報導，三名女子已向店家道歉並償還欠款。（取自Google地圖）
舊金山列治文區韓式燒烤店K-Elements BBQ遇顧客吃霸王餐，經媒體報導，三名女子已向店家道歉並償還欠款。（取自Google地圖）

舊金山一家韓式燒烤店上周末遇到顧客吃霸王餐，但三名被監視攝影機拍到吃完不付錢就跑的女子已向店家道歉，並償還欠款。

位於舊金山列治文區Clement Street的韓式燒烤店K-Elements BBQ表示，他們上周末遭遇兩次顧客吃霸王餐事件，還有民眾訂餐後說沒收到餐館送餐，或是向信用卡公司取消付款。

K-Elements BBQ表示，兩群吃霸王餐的其中一群是三名年輕女子，她們10日吃完100元的餐點後偷偷溜走，但是被監視攝影機清楚拍到她們笑著在人行道上奔跑。

K-Elements BBQ東主之一劉東尼（Tony Lau，音譯）表示，在事件被媒體報導後，他們在信箱發現一封道歉信和現金。

這封署名「三名女孩」的信表示，她們「對於對店家造成不便感到非常抱歉」，並譴責自己在發現沒錢付費後做出「不負責任和不理性的決定」。

這封信還說：「我們的行為對貴店並沒有惡意或居心不良，它是一個欠缺判斷力的錯誤，我們深感懊悔。我們希望，我們的懺悔能修正錯誤，我們有充分的意願支付欠款。」

三名在K-Elements BBQ吃霸王餐的女子寫信向店家道歉。（取自臉書）
三名在K-Elements BBQ吃霸王餐的女子寫信向店家道歉。（取自臉書）

除了這三名女子，11日還有另外四名年輕人在K-Elements BBQ吃霸王餐，他們坐在餐廳戶外用餐區的最角落，兩名年輕女子先起身離開，一名男子稍後也跟著離開，最後一名男子向服務生要帳單後，趁服務生不注意也趕快逃走，更奔跑過馬路跳上等在路旁的汽車。

劉東尼說：「顧客吃霸王餐只是我們遇到困難之一。在疫情期間，大家要解決的問題很多，我們還有員工的問題要處理。」

劉東尼表示，他們2月重新開業，目前人手不足，每周只能營業四天。今年稍早，餐廳還多次遭人破壞，因此決定裝設昂貴的監視攝視機。

另一名東主李先生（Alfred Lee）說：「如果連100元都付不起，就不要到餐廳吃飯，把錢省下來。」

舊金山 攝影 帳單

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