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金山K/T、N線輕軌 5月復駛 提供Wi-Fi服務

記者李晗 / 舊金山報導
通行英格賽的K/T線路，和通行日落區的N線路，將在5月回歸。（本報檔案照片）
通行英格賽的K/T線路，和通行日落區的N線路，將在5月回歸。（本報檔案照片）

舊金山公交Muni的軌道列車的K/T線路和N線路，5月時將會有部分線路正式回歸。除了設備、器械、信號系統的翻新之外，在特定的隧道內還會有無限網絡（Wi-Fi）服務。

市長布里德（London Breed）和第七區的市議員梅義加（Myrna Melgar）宣布，行經市中心、海洋大道（Ocean Ave）和英格賽區（Ingleside）的K/T線，將會在5月15日回歸。行經日落區的N線路，也將會在5月15日回歸。

交通局此前一直在翻新交通設施，同時現在全市的經濟在復甦，軌道列車的回歸也能夠幫助改善民眾的交通，為經濟發展助力。在部分的隧道中，因為加裝了Wi-Fi設備，所以民眾也可以開始在經過隧道時聯網。以前在隧道中手機信號會變得很弱，現在有了Wi-Fi之後，也為民眾提供方便。

布里德強調，舊金山現在正在從疫情中復甦，因此軌道線路回歸是非常重要的一步。她也強調在疫情期間，軌道公交關停，因此交通局可以趁此機會做出翻新調整。

其餘的J、L、M線路，則還是和現在的運行情況一致，並未有太多調整。

舊金山Muni一直以來都飽受爭議，前任交通局長更是黯然下台。現任交通局長上任之後，又遇到疫情挑戰。去年疫情爆發時，所有的軌道列車公交服務，即J、K/T、L、N、M等線路全部暫停，由公交車代替。同時Muni已經削減了大部分的線路服務，而且其中有很多線路可能將會永久取消，引起社區震動。

更多的Muni公交服務信息，可以瀏覽交通局網站：https://www.sfmta.com/。

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