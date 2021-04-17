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喚回乘客 灣區大眾交通系統加強清潔

編譯組／灣區16日電
灣區大眾交通系統採取多項清潔措施喚回乘客。(圖取自推特)
灣區大眾交通系統採取多項清潔措施喚回乘客。(圖取自推特)

美國疾病防治中心本月更新指導方針，指出自受汙染表面感染新冠病毒風險相當低。但隨著加州重啟，越來越多人重返工作崗位，灣區大眾交通系統期望加強清潔，說服乘客回流。

聖他克拉拉谷交通局發言人羅絲(Stacey Hendler Ross)表示，員工定時擦拭消毒巴士扶手等表面，執行清潔相當重要，以確保乘客感到舒適安全。阿拉米達-康曲柯士達交通局(AC Transit)發言人萊爾斯(Robert Lyles)強調，東灣巴士系統增強清潔架構一直沒改變。

與所有商業與一般大眾一樣，公共交通系統自2020年3月開始加大清潔力度。令人恐懼的研究稱，新冠病毒可在物體表現存活數天，衛生專家警告民眾觸摸臉部的危險，消毒紙巾產品迅速被搶購一空。然而，目前已知，冠狀病毒主要是透過呼吸與說話排出的呼吸道飛沫與氣溶膠傳播，而非通過郵件、食品雜貨或公共汽車座位散播。流行病學表示，公共交通風險取決於乘客是否戴口罩、車輛擁擠程度。

羅絲指出，VTA與其他交通系統限制公共交通工具載客量，並要求乘客戴口罩。一般認為，在疫情期間，民眾急於恢復往常活動，例如在室內聚餐，比搭乘公共交通工具風險大。

灣區捷運系統晚間固定清潔、為隔日通車進行準備，一列10個車廂的BART列車，需要2名工作人員約30分鐘清潔。儘管如此，「灣區委員會」(Bay Area Council)日前公布調查報告，仍有三分之二受訪者認為，新冠病毒導致公共交通系統變得不安全。目前BART周間每天乘客人數為5萬人，疫情前的乘客人數為40萬人。另一方面，現在每天開車穿越海灣大學的汽車數量，已反彈至疫情前水平90%以上。

BART每個月在新冠清潔方案花費超過50萬元，儘管CDC已更新指導方針，清潔消毒工作仍持續。自疫情開始，聖他克拉拉VTA已支出210萬元在清潔用品，尚不包括人工成本。在舊金山，Muni公車工作人員已投入2萬4000個小時進行車輛內部清潔消毒工作。

舊金山交通局長譚林(Jeffrey Tumlin )表示，交通局無法完全恢復疫情初期裁撤的巴士與輕軌服務，原因之一是有額外清潔費用。他指出，每天進行3次以上的巴士消毒，工作繁忙，但對在疫情期間需要每天上班的第一線員工非常重要。

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