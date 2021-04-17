疑遭惡意倒會 南灣華人控詐欺 損失超過100萬

多位華人跟會遇上「倒會」，認為會首惡意詐欺。（記者李榮／攝影）

「跟會」等民間借貸方式要當心風險！多位南灣華人 日昨在密爾比達組織自救會，控訴一名互助會「會首」以標會與投資 等名義吸收資金後惡意倒會，初步估計損失金額恐超過100萬元，受害會員指控吸金的手法類似龐氏騙局。自救會也呼籲華人，如果還有類似的遭遇，儘速與自救會聯繫，一起向執法單位舉發。

在密爾比達經營零售業的Lucy指出，自己在長年在南灣做生意，跟很多客人逐漸變成朋友。20多年前她在店內認識了一位英文名為Sylvia的女士，慢慢有了交情。約十年前，Sylvia開始「起會」。Lucy除了自己加入以外，也找了其他一些友人，前幾次跟會都有拿回本金與利息，情況正常，也有更多朋友加入，或者多跟一單位的會。

「互助會以前在台灣 很平常，而且又是老朋友，我們都是出於信任。」Lucy指出，會首起的會很多，每個不同的會規模不一，約定每個月繳的金額為200、250、300、350不等，期別有的是三年，有些更長。需要用錢的會員，就在當月份下標，另外加上「標金」。如果標金出價最高，便可拿下會款。

Lucy說，她初步統計，身旁就有15人參加這位會首組織的互助會，累積未取回的本金約25萬元。大家這兩、三年來繳了錢，但從未標到會，詢問會首，總是回應「被其他人標走」。去年一位會友終於標到會，可是遲遲未拿到錢。大家覺得不對，找會首理論，但對方一下稱自己得了新冠肺炎在沙加緬度治療；一下又稱錢已經用完，正在到處找工作籌錢，日後處理。

Lucy並表示，Sylvia除了起會以外，另外還多次籌資募集投資，項目五花八門，從礦產、無人飛機、衣服店、鞋廠、緬甸玉礦、到土地房產都有。許多人都是直接拿「現金」直接交給會首，但至今也是有去無回，且大家沒有實際看過投資標的與帳目。

同樣也參加該互助會的Lily說，她連妹妹的參加跟會的部分，已投入四萬出頭。但會首現在不還錢，非常無奈。另一位「阿芳」也說，光是投資的部分，她與另外三人就拿出約40萬元，「有時是說要借錢去給人蓋房子、買地，有些是說朋友要去標房子，還差一點錢。我每一次都是幾千元，拿現金給她。」

一位受害者說，目前絕大多數的受害者都是女生，很多人是瞞著老公拿私房錢跟會，碰上這種事欲哭無淚。另一人則補充，部分會腳是現金投資，本身也有一些其他方面的考量。或許，會首也是看上大家的弱點，賭大家吃虧後也不會想要聲張，「這種cash deal。你知道的，很多事情講不出口的。」

還有一位會員對記者指出，當初跟會，並不完全是期望利息，而是想說大家互助，也當存錢。因此，會剛啟動時，並沒有積極去標，想說等到後面再拿即可。結果想要出標時，發現會首資金已經出了問題，再拿先前的帳簿一看，才發現前面標到的會員疑似是人頭，「簡單的說，就是可能只有我們被騙的，是真正有在繳會錢的。」

眾人指出，目前已經與警局初步聯繫，也與律師談過。受害者認為會首是蓄意的龐氏騙局，也懷疑灣區還有其他的受害者。呼籲受害民眾與自救會聯繫。電話：408-214-6689，電郵：[email protected]。

記者與Sylvia聯繫，但至截稿為止尚未取得回應。