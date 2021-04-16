14年首見 東灣委利賀房市熱爆 400中介搶44宅…

你爭我奪，售價暴漲，全國購房熱潮到達委利賀。(美聯社)

全國性賣家市場現象已名副其實地出現在彎區委利賀，房屋的成交價明顯高於開價。大約400名房產中介在委利賀爭搶44套單戶住宅，可謂勢均力敵。

「這真是一個炙手可熱的市場」，Coldwell Banker/Solano Pacific房地產 經紀人威利斯（Todd Willis）說，這裡有七套單戶住宅在被爭搶。在過去的30天裡，威利斯已經以高出開價2.5萬元的價格賣出了一棟委利賀的房子，又以高出開價2萬元的價格賣出了另一棟，另外還有一棟小公寓，高出開價5000元。

「我在委利賀從來沒有見過這樣的事情」，威利斯說。疫情 之前大概有100套房子通常會出售。

委利賀房地產經紀人第由（Pippin Dew）說，這裡市場上的普通房子也值「令人大跌眼鏡」的54.5萬元。第由最近的一筆交易本周以76.5萬元的價格售出，比開價高出約6.5萬美元；另有一棟房子的成交價比開價高出15萬元。

根據Zillow Group Inc.的數據，過去一年是14年來全國銷售活動最火爆的一年。「紐約時報 」報導，這是種種因素的組合所致：抵押貸款利率下降、新房建設落後於需求、房主持有房屋的時間更長，千禧一代成熟，進入黃金購房年齡段，更加上由於疫情。許多人現在遠程工作，尋求更多的空間。

許多家庭不得不在家中建立「教室」以適應遠程教育的需要，「人們正在尋找更大的房子，需要更多的臥室」，第由說，「居家令使許多人希望自己的家更加舒適，這增加了對大院子的需求。網路寬帶連接與高速互聯網是必須的。

委利賀市中心的納巴河房地產公司希姆斯特拉（Tim Hiemstra）說，委利賀是全美第三大熱門房地產市場。他說：「我從1998年以來一直是房地產經紀人和代理人，還沒有經歷過這種幅度的需求量」。

上周五，希姆斯特拉將一棟房子以70萬元價格推向市場。四天後，這棟房子在沒有評估的情況下以77.5萬元價格被托管。同一房產不到五年前曾以50.6萬元的價格售出。

「買家正在爭奪有限的庫存」，姆斯特拉說。他注意到許多買家都是從舊金山和矽谷搬來的千禧一代。