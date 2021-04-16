挺AB520案 加州教育廳長促聘有色人種男教師

加州教育廳廳長瑟蒙德對於AB520提案表示支持。（記者陳程威╱翻攝）

加州教育 廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）與州眾議員吉普森 (Mike A. Gipson) 、教育改革人士及學區 領袖日昨舉行記者會，敦促州議會儘快通過AB520法案。這項法案旨在通過立法支持且幫助有色人種男教師，同時促進教育工作者和教師隊伍的多樣化。

在上周，由教育廳廳長瑟蒙德發起，吉普森起草的AB520法案已經獲得了州議會教育委員會通過。法案將建立多元化教師補助計畫。對於通過制定或施行新措施來促進當地有色人種男教師的學區，將一次性提供1500萬元競爭性贈款。

草案發起人吉普森表示，必須要把公平作為教育的核心。AB520法案是使用多種手段創造機會激勵更多有色人種進入教育領域。國家經濟研究局（The National Bureau of Economic Research）報告顯示，通過讓非裔教師在小學任教，將會提高非裔男性學生的長期受教育程度，尤其是對來自低收入家庭的孩子影響更為巨大。

瑟蒙德表示，社會需要更多來自不同背景的教育工作者。多年來的研究表明，就算校園裡只有一位有色人種教師，也會對有色人種學生帶來巨大的好處，而這些好處將會延伸到所有學生，最終將會使得來自所有背景的學生受益。

康普頓聯合學區（Compton Unified School District）主席阿里（Micah Ali）表示，AB520將會鼓勵更多的有色人種男性進入教育領域。

柏克萊加大教育學助理教授布里斯托（Travis J. Bristol）表示，在加州，教師與學生存在著人口結構上的不匹配。在加州公共教育系統中，有75%的學生是有色人種，而有色人種的教師卻僅占40%。