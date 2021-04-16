看好疫後經濟 屋崙有望成灣區下一個科技之都

分析家與開發商看好屋崙經濟前景。(網路圖片)

「燈塔經濟」(Beacon Economics)創辦人桑柏格(Christopher Thornberg)15日在屋崙 大都會商會經濟峰會發表報告指出，看好屋崙市中心的後新冠疫情經濟(post-COVID economy)。分析師與開發商皆認為，屋崙經濟將於2021年以後大幅回升。

桑柏格表示，他對屋崙市中心辦公室空間成為該地區經濟復甦推手，感到樂觀，「市中心發展不會因為疫情結束。市中心經濟復甦，比任何時間都更重要。」他指出，城市核心提供商業更接近供應商、客戶與工作者，市中心辦公大樓提供無法複製的優勢。

然而，企業對在市中心設點疑慮，是因為高房地產成本與通勤噩夢。不過，疫情與在家工作可能改變這一情況，「當每個人都減少涉足市中心，租金 就會降低。代表著租金較不昂貴了；更少在職者通勤到市中心，一周可在家工作數天，也讓通勤成本降低。」

至少有一個主要開發商似乎同意此說法。位在休士頓的「Hines Development」開發橫跨海灣的Salesforce Tower，正計畫在屋崙市中心415 20th Street建設一座622英尺高的辦公大樓，可能將成為屋崙市最高摩天大樓。資深董事帕瑞迪斯(Paul Paradis)認為，人們將回到辦公室工作，辦公空間將成長且有需求。

桑柏格指出，屋崙大都會地區辦公室租賃、包括阿拉米達與康曲柯士達縣的2020年第四季度辦公室租金，比去年同期成長1.4%，但仍比聖荷西與包括聖馬刁縣的舊金山 大都會市區便宜許多。

屋崙第四季度辦公室空置率為16.9%，比前一年增加1.7%，介於舊金山11%與聖荷西19.3%之間。

不過，桑柏格警告，屋崙市中心比其他地區更具吸引力的因素，包括較便宜的市中心租金，也可能發生在舊金山與聖荷西，「這會讓人們不再想去屋崙、而欲重返舊金山。」

峰會還有來自Orton Development開發商代表，透露正計畫重新開發靠近美麗湖的凱薩會展中心。這棟建築物於1915開放，但自2005年就已關閉。預計將再重新整間活動空間後重新開放，由禮堂轉變成結合藝術與非營利機構的聯合辦公空間。