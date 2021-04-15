北加州南灣台灣同鄉會 台味伴手禮募款

北加州南灣台灣同鄉會為捐款鄉親提供的台灣伴手禮袋。（同鄉會提供）

北加州 南灣台灣 同鄉會為募集資金於3月25日至4月25日發起募款活動，敬請鄉親們捐助100元。南灣同鄉會是1971年成立的非營利組織，至已超過50年，是北加州歷史悠久的重要社團。會員來自灣區 各階層的海外台灣人，不僅僅是灣區台灣鄉親聯繫情誼的互助組織，同時也積極發揚台灣優秀的文化。

同鄉會表示，自成立以來，在灣區做了許多為台灣民主、自由發聲的工作。同時，每年固定辦理元宵花燈會、夏日烤肉活動、年會及招待灣區台灣留學生的感恩節餐會等活動服務鄉親。同鄉會的工作團隊也積極服務會員、社區，僑民以及幫助台灣留學生，並且協助台灣政府推動國民外交。當台灣發生災難時，也會大力捐款賑災。此次台灣發生太魯閣出軌事件之後，同鄉會將把部分募款用於援助此次災難事件。

台灣同鄉會表示，儘管去年新冠疫情嚴重，同鄉會的工作團隊仍然持續服務與協助鄉親。包括幫助鄉親們領取僑委會提供免費醫療口罩及認購台灣製的優質醫療口罩，同時捐贈台灣製醫療口罩給本地區弱勢團體等等。去年曾募捐得一萬元用以捐助聖他克拉拉縣醫療基金會，協助聖縣積極抗擊疫情。

南灣台灣同鄉會將會特別準備含有10種台灣美食的伴手禮袋給捐款鄉親。伴手禮袋將在5月1日母親節的周六在庫比蒂諾領取。鄉親可以通過支票或者Zelle轉帳捐助同鄉會。若使用支票，請指定抬頭為SBTA，地址為38 EL PASEO, Campbell Ca.95008。若使用Zelle，請轉帳給[email protected]。捐款鄉親請註明名字、電話、及聯絡信箱捐款。詳情可致電4084317886與王淑梅聯絡。