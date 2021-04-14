紀念金山華人先民歷史墓園 陳詩敏促立法

舊金山華裔議員擬立法，紀念安葬早期華人先民的舊金山歷史墓園。（取自artandarchitecture-sf網站）

舊金山 市議員陳詩敏將提出立法，紀念早期舊金山華人移民 先輩的墓園歷史，並且將該處設定為「地標」（landmark）。

位於舊金山西北角的林肯公園（Lincoln Park），如今已經是戶外爬山健行、高爾夫球場的休閒場地。知名景點榮耀宮博物館（Legion of Honor）也在該區域。

但是在19世紀末和20世紀初時，這一帶的土地被用作於埋葬了許多華人、其他族裔的先輩，埋葬於此的人數大約有1萬人。因此這裡曾經也被稱作是「城市墓園」（City Cemetery）。

陳詩敏表示，作為民選官員，非常榮幸能夠紀念這些華人移民先驅，同時這些墓園的歷史也令她動容，因為她自己也是華人第一代移民。「當我們走在林肯公園的路上的時候，我希望這個紀念地標可以幫助我們記得所有華人移民先輩的血淚，他們的付出共同鑄就了如今舊金山這座偉大的城市。」陳詩敏說。陳詩敏13歲從香港移民來美，去年11月當選成為舊金山市議員。

「舊金山文化文物遺產協會」（SF Heritage）的行政主任羅本地（Woody LaBounty）也說，這個墓園的歷史，與舊金山的多元化息息相關，但是對於它的歷史的官方認證卻幾乎沒有。除了華裔之外，這個墓園也埋葬了許多日本裔、歐洲裔、猶太人等等先民。在20世紀初，當時的舊金山政府將該地開闢為高爾夫球場用地。

值得一提的是，林肯公園的命名，是為了紀念前美國總統林肯（Abraham Lincoln），舊金山此前掀起歷史人物除名的風潮，引起全美的爭議，其中，聯合學區「林肯高中」（Abraham Lincoln High School），也在被除名的名單之上。