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勇士贏火箭 柯瑞連6場逾30分創紀錄 新秀懷斯曼受傷

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞砍下38分，連續六場砍下30分以上，創造個人紀錄。（記者劉先進／攝影）
柯瑞砍下38分，連續六場砍下30分以上，創造個人紀錄。（記者劉先進／攝影）

10日晚背靠背的比賽，金州勇士125比109輕取休士頓火箭。柯瑞三分15中8砍下38分8籃板5助攻，連續六場砍下30分以上，創造個人紀錄。維金斯25分，普爾（Jordan Poole）11中8得到21分，格林2分7籃板7助攻3抄截。新秀懷斯曼（James Wiseman）在一次嘗試扣籃中傷到右膝，提前退出比賽。11日的消息顯示，他右膝半月板撕裂，極可能賽季報銷。

火箭的沃爾（John Wall）30分，伍德（Christian Wood）18分。

勇士目前目前戰績25勝28負，排名西區第十，距離第八名灰熊勝場差是2.5個，極可能要打附加賽才能殺入季後賽。懷斯曼場均21.4分鐘，得到11.5分5.8個籃板0.9個封蓋，最近表現越來越好，不斷利用順下空接扣籃等方式得分。如今重要的中鋒輪換受傷，勇士內線人手吃驚，衝擊季後賽的勢力又被削弱。

總教頭柯爾說，勇士在下半場領先時有所鬆懈，原以為球隊可以收緊發條，防下幾個回合的。但火箭隊一直在戰鬥，最後幾分鐘一度將比分追到7分或9分的樣子，勇士一度無法打破僵局。他還稱讚柯爾在第三節的三分和籃筐附近的投籃難以置信。

對於普爾的反彈，柯爾表示，很高興看到再次投籃得分，他度過了一個美好的夜晚。「他在之前八場比賽中都表現不錯，但過去四、五場比賽的效率並不高。很高興看到他得分爆發，打出好球。我告訴他，對他來說，關鍵是不要太糾結於是否進球，更多的是關於防守的投入。對於任何一個試圖在NBA中取得成功的年輕球員來說，必須要有一定的戰鬥力和防守投入。當他在防守中戰鬥，會有戲劇性的變化，這有助於他的進攻。普爾是一個正在學習這些課程的年輕人，真的很喜歡執教他。」

勇士目前數個傷病都是因為扣籃導致。湯普森在2019年總冠軍賽中因為扣籃落地不慎導致韌帶撕裂，胡巴扣籃卻手腕扭傷，再加上懷斯曼也是扣籃造成半月板撕裂。柯瑞11日表示，似乎當懷斯曼要邁出幾步前進之時，他就會遇到一點逆境。「這有點艱難，但我又不知道情況如何，希望他又不要因傷缺席太多時間。 」

火箭的中鋒伍德進攻中遭遇格林強力攔截。（記者劉先進／攝影）
火箭的中鋒伍德進攻中遭遇格林強力攔截。（記者劉先進／攝影）

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