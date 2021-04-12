月底前 舊金山將有107所學校重開

舊金山聯合校區學監馬菲斯（右）親自為一所學校的小學生進行課堂面授。（記者黃少華／攝影）

舊金山 部分公立學校從本周起重開課堂面授。舊金山聯合校區（SFUSD）學監馬菲斯（Dr. Vincent Matthews）在日前新聞簡報中表示，4月12日全市將有11所學前教育學校、22所小學和3所縣立學校，開放給部分學生返校上課。

4月份，舊金山聯合校區將繼續重開校舍的工作，讓更多年級的學生回校上課。到月底，舊金山聯合校區將有107所學校重開，估計有2萬2000名學生返校參與課堂面對面學習。

舊金山聯合校區與檢測 公司Color達成協議，對參與課堂面授的師生進行新型冠狀病毒（COVID-19）檢測。

學生將在教室或戶外用餐，而不是在飯堂。本學年剩餘的時間，學校將為返回校園上課的舊金山聯合校區學生提供免費午餐和零食。學校也會繼續為遠程上課的學生提供免費即食飯盒，但會有一些變化。

馬菲斯說：「雖然這是一個重要的時刻，但並不是全校區所有學生都需要回校。一些學生和家庭還不想回來。一些想回來的學生在這個時候還不能回來。班級仍然是一個共同體，所有學生都是同等重要的成員。」

舊金山聯合校區承諾，在公共衛生條件允許的情况下，從8月16日開始，歡迎所有學生在下學年回校參與每周5天的全面課堂面對面學習。

聖馬刁縣教育辦公室則於7日更新了學校重開指南，指導全縣各學校保持社交距離、做好隔離檢疫、準備畢業典禮和旅行。

縣教育辦公室表示，最新的指南反映了醫學專家和科學家自疫情大流行開始以來研究出的新知識，並且與加州公共衛生廳和聯邦疾控中心（CDC）的指南保持一致。

其中關鍵的改變是允許學生的椅子至少相距3英尺，比之前的6英尺標準更近。然而，教師的課桌和學生的課桌之間必須至少保持6英尺。學生和教職員工必須至少相距6英尺。

如果一個完成接種新冠疫苗 的人被確認為COVID-19陽性病人的密切接觸者，但他們沒有表現出任何症狀，就不必接受隔離，但需要14天的症狀觀察期。完成接種新冠疫苗的學生可以繼續上學，並且必須向聖馬刁縣衛生局提交疫苗接種檔案。完成接種疫苗的人不需要在國內旅行前後進行檢測或自我檢疫，除非他們有COVID-19相關症狀。國際旅行後仍需進行檢測。

學生和教職員工在進入校園之前，應在家中進行症狀篩查。

聖馬刁縣學監麥基（Nancy Magee）在一份聲明中表示：「這一最新的指導方針使學校能够讓更多的學生回到校園參與課堂面授，並參與其他重要活動，如畢業典禮。正如聖馬刁縣衛生局的指導意見所述，嚴格遵守安全措施，包括戴口罩，對於保持學校迄今為止的安全記錄仍然至關重要。」

關於聖馬刁縣教育辦公室更新的流行病恢復框架，公眾可瀏覽網頁https://www.smcoe.org/other/for-administrators/school-recovery-planning.html。