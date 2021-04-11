父子兵、功夫老者… 巡邏義工隊 屋崙華埠的守護神

東灣台山同鄉會社安隊3月1日啟動。（記者劉先進／攝影）

仇視或攻擊亞裔行為日益增多，屋崙華埠 首當其衝。春節前後的兩周內，華埠有20起搶劫。有三位老人先後遇襲，被人推倒，有人莫名遭拳打。緊急時刻，華埠商戶、居民行動起來，灣區各族裔居民也紛紛獻出自己的力量，最多有十幾支義工隊在華埠巡邏，再加上警員回歸華埠，華埠治安大為好轉。

義工巡邏隊中，包含各族裔。本報選取了九張面孔故事。有上陣父子兵，有「夫妻同心、其利斷金」。有最早在華埠義務巡邏的市民，有70歲、會格鬥的老者，有搶劫受害者勇敢站出來…，所有人目的只為了一個，同舟共濟，守護華埠。

華埠自發義工巡邏隊2月6日啟動。（記者劉先進／攝影）

華埠自發義工巡邏隊中有個特殊的成員，隊長鄺偉的兒子、13歲的鄺鍵宗（左一）。可謂上陣父子兵，華埠獨一家。（記者劉先進／攝影）

●上陣父子兵 華埠獨一家

春節前後，屋崙華埠搶劫頻發，顧客甚至不願來消費，商戶怨聲載道。華埠頗有名氣的鄺偉醫師，和其他商戶一起，倡議設立自發義工巡邏隊。巡邏隊中有個特殊的成員，鄺偉的兒子、13歲的鄺鍵宗（Jacky Kuang），可謂上陣父子兵，華埠獨一家。

鄺鍵宗記得，因疫情和罪案的雙重打擊，顧客不敢來華埠。那幾周，人煙稀少，路上空蕩蕩，像「鬼城」一樣。「這可是華埠啊！以前非常忙碌，人流擁擠，走在路上，會碰到人。」今年1月，他問鄺偉，「爸爸，我們還有華埠嗎？」鄺偉說，當時感覺很心痛，竟然無言以對。

那段時間，在組建巡邏隊前，鄺偉已開始自發巡邏，制止小偷小摸。有一天，診所對面，三個男人在一家商戶門口鬼鬼祟祟，準備下手。鄺偉趕緊衝過去，喝止了三人。

鄺鍵宗說：「我親眼看到這些，他不顧個人安危。也讓我覺得該有所作為。」鄺偉等人啟動巡邏隊時，並沒問過兒子意見。但鄺鍵宗還是決定參加。

鄺鍵宗記得，有一次，有無牌車開過來停好，一人在車上，一人下車拍照，破口大罵。隨後第二人也下車加入罵戰。罵完後，還叫了一幫人開車過來找麻煩。好在義工巡邏冷靜應對，對方見挑釁沒用，悻悻離去。「我感覺心跳厲害。其實有點擔心，怕車上有槍。」

作為巡邏隊隊長，鄺偉頗為細心。綠燈亮起，他要求隊伍統一行動過馬路，不能低頭玩手機。隊伍內有分工，有人負責報警。隊伍前後，都是會功夫的義工。有退休的香港警員，在隊伍負責監視周邊情況。幾人要送隊員安全上車，防人報復。

巡邏至今，隊伍制止的宵小之輩不在少數。有人不給錢買東西，有人打爛路邊車窗，義工前去阻止。有精神病亂踢路邊鐵門，他們去勸說。發現車輛行蹤可疑，大家互相通告，提醒小心。7日曾有無牌車輛在華埠周邊連續搶劫6次，甚至試圖在華埠內搶劫，看到巡邏隊後不甘心的離開。

東灣台山同鄉會社安隊目前一周七天巡邏。（記者劉先進／攝影）

●馬作林習武 多次捉劫匪

東灣台山同鄉會主席馬作林，可能是近年來最早在華埠巡邏的市民。早在2020年春節，他就向本報記者提出想法，希望組建巡邏隊。如今，台山同鄉會社安隊已在3月1日啟動，預計延續半年。每天至少分兩隊，從上午11時到下午2時30分巡邏。

馬作林身材瘦削而硬朗。他練習洪拳數十年，多次參與捉賊或打劫匪。

馬作林說，他幾乎每天都在晚上12時從辦公樓下班，晚上也時常在華埠散步或義務巡邏，看到不公平之事就出手，華埠偷盜搶劫不少見。曾在一年內追打劫匪和小偷六次。有一天，他和好友夜間步行到停車場取車。朋友開車，他坐車。走到車門附近，卻不見車子啟動，車門也拉不開。低頭細看，才發現在黑暗遮掩下，有非裔劫匪用槍指著朋友頭索要錢財。

他悄無聲息的靠近，快速出拳，乾淨俐落的將劫匪槍打在地上，劫匪嚇得撿起槍和同夥逃之夭夭。 曾有劫匪搶奪華裔老人的車鑰匙，想開車逃走，馬作林狂追不止，將對方逼在角落裡制伏，隨後將其頭部按在墻上，讓路人報警抓獲。

穿上橙色衣服，馬作林表情溫和。他說，華人 如果不會功夫，不要貿然和劫匪搏鬥，丟下財物保命要緊，但事後一定要報警。「義工巡邏不是和人搏鬥，重點是要震懾歹徒，及時報告警察。」

非裔盧克曼（中）每周來華埠巡邏，希望表達對社區的支持。（東灣台山同鄉會社安隊供圖）

●亞裔被攻擊 非裔來幫忙

屋崙非裔居民盧克曼（Abdul Elamin Luqman），自從3月21日就參加台山同鄉會社安隊，每周日巡邏。盧克曼說，當他看到亞裔被攻擊時，非常憤怒，「這絕對不該發生。很多人都在問我為什麼巡邏？原因很簡單，作為非裔，我想體現對華裔社區的支持，要站出來，顯示自己尊重什麼。我珍惜生命，希望用我的存在表達支持。相比於休閒時刻坐在家看電視，更願意在華埠巡羅。」

盧克曼步行在華埠街頭，最開心的事情是，儘管膚色不同，但很多華人、商戶東主都接受他，笑著打招呼，用手勢歡迎他。「每個人都想要更好的生活，這就是為什麼有如此多的人走出來巡邏。步行巡邏就像抗議，抗議邪惡的種族主義仇恨。」

「亞裔有態度」組織（Asians With Attitudes）成員柏翁凡（音譯，Jimmy Bounphengsy），從小由祖母撫養長大，當看到很多仇恨犯罪發生時，非常生氣，也和朋友一起來華埠巡邏，甚至晚上要護送華人回車上或到附近的家中。只要平時有空，他就會從南灣開車過來，每次在路途上的時間都幾個小時。

70多歲的巴迪奇（左一，Robert Battinich）喜歡中國文化，對華埠瞭若指掌。（記者劉先進／攝影）

●中國 通巴迪奇 巡邏1個月

70多歲的巴迪奇（Robert Battinich）曾去過中國五次，在中國待的時間加起來有一年多，很喜歡中國文化，對華埠瞭若指掌。

他來華埠巡邏，有多個原因推動。看到有老人在華埠被連續推倒，失望且生氣。「這些壞人該被嚴懲。巡邏本該是警員的事情。」但是又覺得，不能放棄華埠的老人、女性等容易被攻擊的弱者，「他們害怕生命受到威脅，但按道理不應該有如此感覺。這些人在這裡消費、繳稅，在這裡讓華人文化落地生根，理應得到尊重。」

華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉和巴迪奇是十幾年好友。巡邏隊2月6日啟動，鄺偉提前叫了巴迪奇，他馬上答應。「我練過格鬥和拳擊，經驗豐富。有什麼好怕的？」

巴迪奇身材高大，會說一點普通話。碰到華人，熱情的用中文打招呼，「看到華埠居民對我問好，感覺很有意義。」

東灣台山同鄉會社安隊目前一周七天巡邏。（記者劉先進／攝影）

他所在的巡邏隊，多數是華人，說粵語，但巴迪奇絲毫沒有不適應感。他認為可以用眼神、肢體語言進行交流，甚至是精神層面的溝通，「1000多年前，很多外國人遠渡重洋到中國，大家的語言完全不同，依然能用肢體語言做生意。」

7日下午，有人忽然發病，全身發抖，巴迪奇衝到前面，仔細查看，問清原由，還送上水。隨後，救護車趕到，將人救走。

華人商戶Linda（右）和先生Randy（左）組成夫妻檔巡邏，齊齊守護華埠。（記者劉先進／攝影）

●同心夫妻檔 齊齊護華埠

巡邏隊中，既有父子兵，也有夫妻檔。華人Linda和先生Randy在華埠開了人壽保險公司的辦公點，都在華埠巡邏。

Linda自己本來就是商戶，能感覺義工帶給華埠的積極改變。以前，商店關門時間是晚上6時或7時。前段時間華埠治安變差，很多商戶下午4時打烊，她也只能多做一個小時、在5時關門。義工巡邏後，華埠治安改善，客流增多，她也改回以前的營業時間，最近做到晚上7時下班。之前看到台山同鄉會社安隊在招攬義工，身為台山人的她，也決定出一份力。在慶祝三八婦女節當天，第一次參加義工巡邏。

Randy則是華埠義工的老成員。此前華埠自發組義工巡邏隊，他就一周七天幫忙。巡邏隊改為周六、日下午3時到5時，且台山同鄉會也組織社安隊後，他開始兩頭跑。周末兩天時間，上午開始下午2時左右，他去社安隊報到。3時到5時，又去自發義工巡邏隊幫忙，周末一天平均六小時。

華人居民Wendy（左）曾在一個月被搶劫三次，她決定勇敢站出來做華埠義工。（記者劉先進／攝影）

●1月被搶3次 她挺身而出

華人居民Wendy曾在一個月被搶劫三次，身心受傷，也曾被人罵中國病毒，讓她滾回自己的國家。她決定勇敢的站出來做華埠義工。

Wendy是屋崙華埠長期居民，以前覺得住在華埠最安全。沒想到，如今的華埠盜竊風行，罪案飆升。曾在去年感恩節到聖誕節期間的一個月內，連續被搶劫三次。因為她戴著口罩，有人衝著她喊，「中國病毒，滾回自己的國家。」有時候，她走路外出都感覺很害怕。

有一天，Wendy在社媒上看到鄺鍵宗的那句話，「爸爸，以後還有沒有華埠啊？」這句話觸動了Wendy的心，她告訴自己，要堅強，不能待在家中看別人成為受害者，於是決定參加華埠自發義工團隊。

Wendy感覺，隊友都很熱心，有正義感，團結互助，到處巡邏，保護華埠安全。在華埠巡邏時，不少居民和商戶都和義工打招呼，給他們打氣加油，「大家見到我們都說，心定了很多。我們尊重所有好人，不論是任何種族。」