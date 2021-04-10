舊金山灣區沙灘沖上4死鯨 1頭被船撞死

舊金山灣區九天內發現四頭灰鯨死亡。 (美聯社)

過去九天，有四頭死去的灰鯨被沖上了舊金山灣區 的海灘。專家9日表示，其中一頭是被船撞死的，他們正設法確定另外三頭的死亡原因。

「在短短一周多的時間裡，就要應對四頭灰鯨的死亡，實在令人震驚。這真正讓我們看到了這個物種目前所面臨的挑戰，」海洋哺乳動物中心病理學主任杜格南（Pádraig Duignan）博士說。

3月31日，一頭41呎（12.5米）長的成年雌性灰鯨的屍體在舊金山的Crissy Field登陸。第二頭成年雌性灰鯨上周六在聖馬刁縣的Moss海灘被發現。第三頭周三被看到漂浮在柏克萊碼頭附近，第二天另一頭被沖到馬連縣的Muir海灘。

鯨魚遷徙一萬哩（1萬6090公里）到墨西哥海域過冬。它們在下加利福尼亞海岸附近交配並生下小鯨。春季和夏季它們向北返回並停留在加利福尼亞海岸附近，以鳀魚、沙丁魚和磷蝦為食。然後繼續向北遷徙到涼爽、食物豐富的北極水域。

2019年，灣區至少有13頭死亡的鯨魚被沖上岸。該中心研究團隊發現，營養不良、被漁具纏繞、船只撞擊造成的創傷，是近年來鯨魚死亡的最常見原因。

對在Muir海灘發現的鯨魚進行的屍檢顯示，鯨魚下巴和頸部脊椎骨周圍的肌肉有明顯的瘀傷和出血，與船舶撞擊造成的鈍器創傷一致。但鯨魚的脂肪層和內部脂肪含量卻表明，這頭鯨魚的身體狀況良好。

根據國家海洋和大氣管理局的數據，自2015年和2016年最後一次有記錄的總量評估以來，在美國西海岸遷徙的灰鯨中，近四分之一已經死亡。

「一周內這麽多死亡的鯨魚令人震驚，特別還因為它們僅僅是冰山一角，」生物多樣性中心海洋項目的法律總監蒙塞爾（Kristen Monsell）說。

專家估計，被沖上岸的鯨魚只占死亡總數的10%，其余的鯨魚沉入海中，沒有被人類發現。

蒙塞爾說，加州 立法者需要禁止漁具不使用繩索，聯邦監管機構應該為船只設定強制性的速度限制。她的組織正在起訴聯邦政府，要求在加州附近的航道上進行限速。