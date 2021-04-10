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灣區重啟 交通擁塞夢魘再現

編譯組／灣區9日電
灣區交通正全速重返疫情前水平。灣區八座收費大橋中的五座，已回到疫情前90%交通流量。(圖取自臉書)
灣區交通正全速重返疫情前水平。灣區八座收費大橋中的五座，已回到疫情前90%交通流量。(圖取自臉書)

一年前，疫情迫使灣區民眾留在家中，交通流量大量減少。據統計，灣區收費大橋交通流量僅剩50%，跨灣行駛最短只需10分鐘，交通問題變成了超速、而不再是塞車。不過，隨著灣區經濟活動持續開放，越來越多商業、餐館與博物館歡迎顧客上門，交通流量正全速重返疫情前水平。

今年截至3月21日，灣區八座收費大橋中的五座：海灣大橋、列治文-聖拉菲大橋、班尼西亞-瑪蒂尼茲大橋、Carquinez大橋、安蒂奧克大橋，目前都已回到疫情前90%交通流量。

不過，儘管灣區收費大橋顯示交通流量再起，但在南灣地區例如臉書、谷歌等科技巨頭，由於大部分員工仍在家工作，交通流量較少反彈。登巴頓大橋(The Dumbarton Bridge)西部連接陸地靠近臉書園區，僅承載疫情前68%交通流量。聖馬刁大橋交通也僅回到疫情前水平78%。金門大橋則可見到83%疫情前正常交通量。

灣區大都會運輸委員會發言人古德溫(John Goodwin)表示，了解到交通擁塞情況正在重演，不僅因為委員會營運交通轉運站收費，也因為他必須從東灣住家開車到舊金山Rincon Hill地區的灣區地鐵中心工作。

他說，毫無疑問，塞車情況再次出現，可見到在過去熟悉的塞車處又有擁擠情況，只是沒那樣嚴重，也不會持續太久。此外，被評為近年來灣區最糟糕通勤路段的海灣大橋，塞車情況仍自下午稍早開始，但會在日落前結束，「車流在約傍晚6點時開始消散，以前則會持續到7點以後。若是有巨人隊賽程，塞車情況會延後到更晚。」

灣區所有橋墩交通都遵循相似模式，流量取決於疫情。當各縣府衛生官員發布居家避疫命令、工作場所必須關閉、民眾留在家中，交通流量就會銳減。

根據交通資訊公司「Inrix」報告，2020年2月至2021年2月進入舊金山市中心車流減少了64%，成為全美到市中心車流減少比例最高的城市之一。2020年灣區通勤人士通勤時間也下降51%。不過，交通流量在2020年4月達到最低點後，在接下來的2到3個月穩定回升70%，然後反彈至70-80%，直至2021年初，回到疫情前水平。登巴頓大橋與聖馬刁大橋交通流量則持平。

整個疫情期間持續在道路行駛的司機表示，過去6周，由於舊金山灣區進入更寬鬆的重啟階段，交通堵塞情況似乎明顯增加。住在諾瓦度的浴缸送貨司機佩瑞茲(Omar Perez)表示，當重啟層級變嚴，交通流量就會減少，「因為送貨遍及整個灣區，我們清楚地看到這一點。」

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