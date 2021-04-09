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南灣亞裔領袖 共商應對仇恨犯罪

記者陳程威／聖荷西報導
高敘加(左上順時針起)、柯里、李洲曉、羅達倫、羅康納等南灣亞裔領袖探討如何應對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者陳程威╱翻攝）
高敘加(左上順時針起)、柯里、李洲曉、羅達倫、羅康納等南灣亞裔領袖探討如何應對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者陳程威╱翻攝）

最近一年多來，全美範圍內反亞裔的暴力事件頻發，南灣政界與社區領袖紛紛發聲表態。代表矽谷的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)、加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee），佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、美亞社區協進會（AACI）執行長柯里（Sarita Kohli）等日昨一起參與「停止針對亞太裔仇恨犯罪論壇」 論壇上討論了聯邦、州和地方政府應對針對亞太裔社區仇恨犯罪所能採取的措施。

羅達倫在論壇上表示，針對亞太裔的仇恨犯罪，因前總統川普針對亞太裔的仇恨言論而加劇。包括在疫情期間，對於亞太裔無端指責與攻擊。羅達倫說，疫情不是任何族裔的錯誤。「仇恨才是病毒。」 

羅達倫說，希望能夠有更多的亞太裔居民勇敢的參與政治進程。在加州議會的撥款委員會，已經有數百萬的資金用以支持以亞裔為主的社區組織與團體。同時包括州眾議員邱信福等，也都提案要求州政府加強對於針對亞太裔犯罪的數據蒐集。

李洲曉表示，通過一個人的膚色與外貌去判斷一個人，是懶惰且錯誤的。他指出，針對亞裔的「模範少數族裔」的刻板印象是錯誤且危險的。他認為需要有一個完善的機制去匯報仇恨犯罪。

高敘加表示，佛利蒙是全美最大的幾個亞裔為主的城市。佛利蒙市在疫情期間提供了多種語言版本的政府文件給不同的族裔的社區去使用。同時針對在疫情期間受到歧視的餐館行業，佛利蒙市也組織了相關的媒體會議等。她說，需要讓年輕人的聲音被聽到。

柯里表示，這不僅僅是針對亞裔的仇恨犯罪，亞裔女性在這其中也受到了更大的影響與衝擊。她指出，亞裔女性相比男性有2.3倍的比例受到仇恨犯罪的影響。對亞裔女性而言，這同時也是男權主義以及厭女主義的表現。

她指出，亞裔長者因為擔心疫情，在過去一年中待在家中，。但現在長者們不得不因為擔心仇恨犯罪繼續待在家中，而這使得長者們變得更加孤單與脆弱。

柯里說，隨著校園的重開，必須要加強對校園霸凌的關注，無論是身體的霸凌還是網絡霸凌。她表示，媒體必須對變異病毒的討論去地理化，避免去污名化相關的群體。

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