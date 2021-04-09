無視亞裔同事？聖他克拉拉市女議員道歉

聖他克拉拉首位韓裔美人市議員朴凱文指責市議員渡邊，不讓他在「停止仇恨亞裔」集會發言。圖為渡邊在活動中致詞。(圖取自臉書)

聖他克拉拉三名市議員表示，一名女市議員被指控在最近舉辦「停止仇恨亞裔 」(Stop Asian Hate)集會中，拒絕讓她的韓裔 同事發言。聖他克拉拉首位韓裔市議員朴凱文(Kevin Park)指責市議員渡邊(Kathy Watanabe)，說她總是忽視他或只是試圖要他閉嘴。另外兩名市議員包括副市長察哈爾(Raj Chahal)、哈蒂(Karen Hardy)也持相同看法。

渡邊於3月31日在聖他克拉拉圖書館組織舉辦「停止仇恨亞裔」遊行 。當時有多位民選官員發表講話，包括幾位市議員。但在活動結束前，朴凱文要求發言，卻被渡邊制止。現場直播可以聽到渡邊告訴朴凱文：「不，對不起，這是我的活動。沒關係，還是很感謝你。謝謝你來到這裡。我感謝支持。」

事件發生後，有20多名社區領袖聯合簽署信件，譴責渡邊並要求她道歉。日前在市議會上，多位社區領袖發言，包括健康信託基金會執行長劉修仁、亞裔法律聯盟執行主任根田(Richard Konda)，認為渡邊拒絕讓朴凱文致詞是錯誤的。

劉秀仁表示，聖他克拉拉有近40%亞裔，允許一名亞裔市議員有1-2分鐘發言是正確的事。針對拒絕亞裔民選官員致詞，公開道歉與譴責是必須的。

在公眾發表言論之後，渡邊向亞裔社區及朴凱文致歉。渡邊說，她不同意朴凱文在會中發言，是因為時間限制，並沒有惡意。她說，因沒有足夠時間，沒讓朴凱文在會中發言。若時間允許或他事先通知，就能讓他發言。不幸的是，這起事件原是要突顯社區在一起停止仇恨，卻變成朴凱文未能發言的爭議。

聖他克拉拉市長吉爾默(Lisa Gillmor)支持渡邊，並嘗試緩解議員間緊張關係。