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搶劫華翁致死 2嫌認罪聽證會再延期至4月28日

記者劉先進／屋崙報導
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兇嫌，貝利(左圖)及布里頓(右圖)。（阿拉米達縣警供圖）
涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兇嫌，貝利(左圖)及布里頓(右圖)。（阿拉米達縣警供圖）

阿拉米達縣高等法院法官鮑文（Colin Bowen）6日表示，涉嫌搶劫謀殺75歲香港移民何柏（音譯，Pak Ho）的兩名兇嫌貝利（Teaunte Bailey）和布里頓（Elbert Britton），將再次延期到4月28日舉行認罪聽證會( plea hearing )。

聽證會一般有三種結果，認罪，不認罪或不抗辯（no contest）。

6日早上庭審的案件頗多，全部以視頻方式進行。法官鮑文先確認被告布里頓到場。隨後，檢察官麥圭內斯（Peter Neill McGuiness）表示，經過和被告律師斯塔沃斯（Darryl Antonio Stallworth）商量，被告律師希望將認罪聽證會延遲到4月27日。但麥圭內斯表示，27日有其他案件代理，所以決定延遲28日上午。最終控辯雙方同意推遲到28日上午9時。

嫌犯貝利的律師也是斯塔沃斯。他表示，申請貝利6日不出席，也希望延遲案件到28日早上。鮑文法官隨即同意。

這是貝利和布里頓搶劫謀殺案第二次延期。原本3月23日庭審就是認罪聽證會，但延遲到4月6日，此次再次延期，推遲22天。

75歲的何柏住在屋崙Adams Point社區。3月9日早上6時50分，何柏在Jayne路和Perkins街路口晨練散步。貝利靠近何柏動手搶劫。在過程中，他將何柏推倒在地。老人頭部不幸撞到人行道路面，導致頭部外傷和腦損傷。貝利迅速跳上車逃跑。其同夥、駕車司機就是布里頓。何柏當天就被醫院宣布腦死亡，最終傷重不治。

貝利和布里頓均面臨多項指控。貝利被指控犯有特殊情況下的謀殺罪，以及多項重罪和特殊指控，包括對長者的犯罪和在保釋或自簽保釋期間犯下罪行。布里頓被指控二級搶劫、一級和二級入室盜竊、接收贓物和非法駕駛或非法奪取他人車輛。他還有違反社區監管，保釋期間犯下特別攻擊罪等指控在身。

根據阿拉米達縣監獄系統的訊息，兩人目前都被關押在東灣的聖他利達監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。

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