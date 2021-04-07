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種族歧視？菲裔年輕人 金山酒吧遭退休拳擊手攻擊

編譯組／舊金山6日電
受害人母親將受害人受傷的模樣上傳到社群媒體。（電視新聞截圖）
受害人母親將受害人受傷的模樣上傳到社群媒體。（電視新聞截圖）

一名18歲菲裔年輕人的父母在社群媒體上表示，他們的兒子2日在舊金山遭到反亞裔人士攻擊。目擊者指出，這名攻擊者是一名退休的職業拳擊手。

這起事件發生在舊金山北灘（North Beach）的Gino & Carlo酒吧，東主羅西（Frank Rossi）是目擊者之一。羅西表示，出手傷人的是他們的常客勞洛（Pat Lawlor），他是一名退休的職業拳擊手，當年被稱為「日落區的驕傲」（Pride of the Sunset）。

羅西和同樣也是目擊者的受害人父親英格拉多（Jan Enguillado）表示，勞洛因為受害人不願離開酒吧座位區出拳攻擊他。英格拉多說，攻擊造成他的兒子受到創傷，臉上還有一塊明顯的瘀血。

羅西表示，2日傍晚他正在清潔酒吧，看到受害人坐在戶外區一張餐桌旁。在確定受害人不滿21歲後，羅西要求他離開，以免被酒品管制檢查員開罰單。

羅西說：「我告訴他，你不能在這裡，你必須離開。」在羅西多次要求下，受害人仍拒絕離開。

英格拉多則表示，因為其他家人在旁邊一家披薩店買披薩，所以他明確告訴兒子要待在座位區。受害人對父親說，羅西的語氣具有攻擊性（aggressive），而且帶著種歧視意味對他說：「你根本就不屬於這裡。」

英格拉多說：「在當前的社會裡，對一個有亞裔血統的人說出這句話，你覺得他們會怎麼想？問題在於說話者的態度和語氣。」

英格拉多接到兒子電話後從披薩店趕到酒吧，正好看到勞洛出拳毆打兒子。英格拉多說：「這人不知道從哪冒出來，直接一拳打在我兒子臉上。」

被指對受害人說話帶有種族歧視意味，羅西否認，並稱他的酒吧不會縱容暴力或種族歧視。羅西說：「他（受害人）的確堅拒離開，但不應該受到攻擊。」羅西說，他喝止勞洛，並保護受害人。

受害人母親蘇菲亞（Sofia Enguillado）4日將兒子受傷的模樣上傳到TikTok，並在臉書上表示，攻擊是出於種族歧視動機。由於這段TikTok影響被瘋傳，Gino & Carlo酒吧在Yelp上被負評灌爆，使Yelp不得不暫停用戶發表評論。

一名菲裔年輕人在舊金山北灘Gino & Carlo酒吧遭前職業拳手攻擊。（電視新...
一名菲裔年輕人在舊金山北灘Gino & Carlo酒吧遭前職業拳手攻擊。（電視新聞截圖）

種族歧視 亞裔 退休

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