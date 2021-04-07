第六屆海外炎黃子孫拜祖大典 圓滿落幕

第六屆海外炎黃子孫拜祖大典日前舉辦。(主辦單位提供)

「三月三，拜軒轅」。美國 舊金山海外炎黃文化傳承基金會主辦、美國華商總會協辦的第六屆海外炎黃子孫拜祖大典日前在聖拉蒙市新矽谷離岸發展中心舉辦。

海外炎黃子孫拜祖大典延續新鄭黃帝故里拜祖大典的九項議程：中華總會館主席團主席何東石主司儀宣布第六屆海外炎黃子孫拜祖大典開始；「鑼鼓喧天、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮、恭讀拜文、祈福簽名、樂舞敬拜、高唱頌歌、讓世界充滿愛」。李氏醒獅團的鑼鼓表演拉開了拜祖大典的序幕。由華人 政要、企業家、科學家，老僑新僑分別向人文始祖敬獻花籃和淨手上香緬懷始祖。

現場全體人員向人文始祖行施拜禮三鞠躬後，由拜祖大典組委會主席張麗莉將拜祖文呈交給主拜人前加州 眾議員朱感生。朱感生讀拜祖文。「樂舞敬拜」環節舞蹈團演員們身著中國漢服，用輕靈舞蹈表達對祖先的追思和敬仰。在「高唱頌歌」環節， 歌唱家劉欣、周國權與拜祖大典成人合唱團、拜祖大典兒童合唱團合唱「黃帝頌」，歌場承載著海外炎黃子孫美好願望，嘉賓和僑領及華人華僑代表在精美的祈福畫卷上簽名，祈福國泰民安 ，世界和平。

第九項議程—「讓世界充滿愛」將儀式推向高潮，配合著男女聲朗誦，組委會成員面手持鮮花步入舞台，在悠揚的歌曲中，通過演唱表達華人心聲。最後，海外炎黃子孫拜祖大典組委會總顧問陳熊宣布大典禮成。

海外炎黃子孫拜祖大典已圓滿成功舉辦第六屆。僑領方李邦琴通過視頻表示：「今年是我們第六屆在海外舉辦拜祖大典，它不但承傳了祖國的文化，也豐富了美國多元文化的內涵。雖然現在新冠肺炎仍在世界蔓延，但這不能阻止，也不能停止，我們慎終追遠、尊敬祖先的這個願望和責任」。