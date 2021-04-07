我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

第六屆海外炎黃子孫拜祖大典 圓滿落幕

【本報訊】
第六屆海外炎黃子孫拜祖大典日前舉辦。(主辦單位提供)
第六屆海外炎黃子孫拜祖大典日前舉辦。(主辦單位提供)

「三月三，拜軒轅」。美國舊金山海外炎黃文化傳承基金會主辦、美國華商總會協辦的第六屆海外炎黃子孫拜祖大典日前在聖拉蒙市新矽谷離岸發展中心舉辦。

海外炎黃子孫拜祖大典延續新鄭黃帝故里拜祖大典的九項議程：中華總會館主席團主席何東石主司儀宣布第六屆海外炎黃子孫拜祖大典開始；「鑼鼓喧天、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮、恭讀拜文、祈福簽名、樂舞敬拜、高唱頌歌、讓世界充滿愛」。李氏醒獅團的鑼鼓表演拉開了拜祖大典的序幕。由華人政要、企業家、科學家，老僑新僑分別向人文始祖敬獻花籃和淨手上香緬懷始祖。

現場全體人員向人文始祖行施拜禮三鞠躬後，由拜祖大典組委會主席張麗莉將拜祖文呈交給主拜人前加州眾議員朱感生。朱感生讀拜祖文。「樂舞敬拜」環節舞蹈團演員們身著中國漢服，用輕靈舞蹈表達對祖先的追思和敬仰。在「高唱頌歌」環節， 歌唱家劉欣、周國權與拜祖大典成人合唱團、拜祖大典兒童合唱團合唱「黃帝頌」，歌場承載著海外炎黃子孫美好願望，嘉賓和僑領及華人華僑代表在精美的祈福畫卷上簽名，祈福國泰民安 ，世界和平。

第九項議程—「讓世界充滿愛」將儀式推向高潮，配合著男女聲朗誦，組委會成員面手持鮮花步入舞台，在悠揚的歌曲中，通過演唱表達華人心聲。最後，海外炎黃子孫拜祖大典組委會總顧問陳熊宣布大典禮成。

海外炎黃子孫拜祖大典已圓滿成功舉辦第六屆。僑領方李邦琴通過視頻表示：「今年是我們第六屆在海外舉辦拜祖大典，它不但承傳了祖國的文化，也豐富了美國多元文化的內涵。雖然現在新冠肺炎仍在世界蔓延，但這不能阻止，也不能停止，我們慎終追遠、尊敬祖先的這個願望和責任」。

美國 華人 加州

上一則

金山官方安保巡邏隊 首日華埠出任務

下一則

加州護士工會與聖荷西HCA護士組織 抗議人手不足

延伸閱讀

太魯閣號第8車廂拖出前全體上香 有望午夜脫離隧道

太魯閣號第8車廂拖出前全體上香 有望午夜脫離隧道
金山僑領葛珍病逝 僑界將辦線上追思

金山僑領葛珍病逝 僑界將辦線上追思
活倫紀念陵園清明大典

活倫紀念陵園清明大典
發送免費蔬菜 洛市議員石刁洛辦公室華埠送暖

發送免費蔬菜 洛市議員石刁洛辦公室華埠送暖
孫中山逝世96周年 南加僑界緬懷

孫中山逝世96周年 南加僑界緬懷

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業