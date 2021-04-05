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不斷犯規 勇士不敵老鷹 遭三連敗

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞本場砍下37分。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞本場砍下37分。（記者劉先進 ／攝影）

儘管柯瑞火線復出投籃23中12、砍下37分，儘管4人上雙，但金州勇士還是以111比117不敵亞特蘭大老鷹，遭遇三連敗。勇士罰球比老鷹少了24次，是輸球關鍵因素。教頭柯爾表示，球隊只是不斷犯規，送對手上罰球線，這非常讓人灰心。

老鷹的楊恩（Trae Young）13分2籃板3助攻，卡佩拉（Clint Capela）24分18籃板2蓋帽。

上一場柯瑞因傷缺席，勇士進攻崩盤，客場以53分的分差不敵多倫多暴龍，創下隊史例行賽和季後賽第三大輸分分差。教頭柯爾賽後憤怒的評價說，很丟臉，每個人都很丟臉，球隊毫無士氣可言。

柯瑞賽季場均29.2分5.5個籃板6.1個助攻。數據顯示，當柯瑞在場上時，勇士百回合多得17.2分，有效投籃命中率提升7.5%。如果按照82場比賽計算，柯瑞在場比不在場，勇士多贏37場比賽，相當於賽季拿下48場。完全是季後賽邊緣球隊和魚腩球隊的差距。

本場柯瑞回歸，老鷹的楊恩也復出。勇士攻防更加流暢。柯瑞拿下賽季第20次單場30分以上，不過三分只有12中3。胡巴20分11籃板，格林11分7籃板11助攻。維金斯16分。雖然勇士三軍用命，但在末節進攻不利輸球。

替補得分方面，老鷹55分，威廉姆斯（Lou Williams）15分，蓋里納利（Danilo Gallinari）25分。勇士替補只有19分。

勇士全場犯規26次，比老鷹多7次。老鷹罰球45中35，勇士21中15。賽後，當記者問到為何勇士如此多的犯規時，教頭柯爾說，並不知道原因，「我們只是重複再重複的犯規。」

柯爾說，勇士有籃板問題，「每個輸球的晚上，原因都不同，比如失誤太多傷害球隊。但今天在控制犯規、給對手太多罰球方面，做得很差。我們差不多整個賽季每場都是27到30次犯規。球隊每天都在努力，希望改進犯規太多問題，但看到以這樣的方式輸球，非常艱難，也讓人很灰心。」

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