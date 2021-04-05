陳楷雯、陳巍 入選美國花式滑冰國家隊

陳楷雯以近乎零失誤的表現獲得2021年花樣滑冰世錦賽女子單人滑第四名。（Getty Imges）

國際滑聯花式滑冰世界杯團體賽將於4月15日至18日在日本大阪舉行。美國 花式滑冰協會正式公布了美國隊的參賽名單。其中，舊金山灣區的華裔 選手陳楷雯（Karen Chen）將參加女子單人滑比賽。華裔名將陳巍 （Nathan Chen）將參加男子單人滑比賽。

本次賽事共由2020-2021賽季六隻最佳的花式滑冰國家隊參加。其中包括美國、加拿大、法國、義大利、日本、以獨立運動員身份出戰的俄羅斯代表隊。

每隊由兩名女子單人滑選手、兩名男子單人滑選手、一對雙人滑選手、一對冰舞選手組成。在女子單人滑、男子單人滑、雙人滑三個項目中，每名／對選手都將根據短節目和自由滑的總分排定名次。每對冰舞選手都將根據韻律舞和自由舞的總分排定名次。參賽選手將根據各自名次換算成積分。總積分最高的國家隊將贏得本屆賽事的冠軍。

美國國家隊的具體參賽陣容如下。

女子單人滑：陳楷雯、Bradie Tennell。

男子單人滑：陳巍、Jason Brown。

雙人滑：Alexa Knierim／Brandon Frazier。

冰舞：Kaitlin Hawayek／Jean-Luc Baker。

在2020-2021賽季已經進行過的三項重大比賽中，陳楷雯和陳巍均有不俗的發揮。

於今年3月28日在瑞典首都斯德哥爾摩結束的世界花式滑冰錦標賽上，陳楷雯以208.63分排名女子單人滑第四，追平了自己2017年在芬蘭赫爾辛基取得的世錦賽最高名次，並且為美國隊爭得了2022年北京冬奧會女子單人滑項目2.5個參賽席次。陳巍則憑藉自由滑完成五個四周跳的表現獲得320.88分，成為過去20年第一位贏得世錦賽男子單人滑三連冠的選手。

於今年1月18日在拉斯維加斯結束的全美花式滑冰錦標賽上，陳楷雯以214.98分奪得女子單人滑銅牌。陳巍以322.28分贏得男子單人滑五連冠。

於去年10月25日在拉斯維加斯結束的國際滑聯花式滑冰大獎賽（美國站），陳楷雯以204.90分排名女子單人滑第四。陳巍以299.15分贏得男子單人滑四連冠。