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旅客、貨物都增加 屋崙機場2月運量反彈

記者劉先進／屋崙報導
因為疫情增加，加州實施居家令和旅行禁令，屋崙國際機場1月的客流量比2020年12月下降15.4%，但2月客流量出現反彈，比1月增長12.7%。（取自屋崙港官網視頻）
因為疫情增加，加州實施居家令和旅行禁令，屋崙國際機場1月的客流量比2020年12月下降15.4%，但2月客流量出現反彈，比1月增長12.7%。（取自屋崙港官網視頻）

因為疫情增加，加州實施居家令和旅行禁令，屋崙國際機場1月的客流量比2020年12月下降15.4%。但2月客流量出現反彈，比1月增長12.7%。

屋崙機場是灣區第二繁忙的機場。今年1月的旅客總數為27萬925人， 2020年1月乘客為90萬5817人，同比下降71%。1月，共有13萬9214名乘客從機場出發。其中，10萬2146人次為本地登機，2萬9375人次為轉機。1月國際到達旅客1萬2885人次。

以1月為基準，過去12個月計算，這一年的客流量為398萬7137人次，比去年同期的1333萬68人次減少了71%。

2021年2月，儘管日曆天數減少了三天，但運輸量卻出現了反彈，比1月有了明顯的增長。受當月發生的假期提振，2月客運量比1月增長12.75%，Frontier航空公司也在本月開始在屋崙提供直飛丹佛、拉斯維加斯和鳳凰城的服務。

今年2月，屋崙機場旅客總數為30萬5463人，比1月的27萬925人次增長12.7%。2月，共有15萬1453名乘客離開屋崙。其中，本地登機旅客12萬325人，轉機旅客3萬3638人。2月共有6585名國際到達旅客。以2月為基準，過去12個月計算，這一年的客流量為344萬7024人次，比去年同期的1329萬4440人次減少了74%。

1月屋崙機場運輸了1.087億磅的航空貨物，同比增長16.2%。2月航空貨物運輸量為9460萬磅，同比增長7.8%。

機場 屋崙 加州

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