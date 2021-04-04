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州府千人集會 抗議襲擊亞裔包括10多華裔社團、菲裔、印裔等組織 眾多APAPA成員也參與

APAPA媒體部/李元慶
州府地區再次發起亞裔遊行，抗議襲擊亞裔事件。（ 李元慶供圖）
州府地區再次發起亞裔遊行，抗議襲擊亞裔事件。（ 李元慶供圖）

3月27日（上周六）加州州府沙加緬度地區多個亞裔社團舉行了駕車遊行，抗議近一年來持續增加的襲擊亞裔事件。這也是從3月中下旬以來，州府地區的又一次大型亞裔民權遊行活動。

大約有300多輛汽車、近千人參加了在州府原Sears停車場的集會活動。大家從「亞裔資源公司」（ARI）的門前出發，由近百名警官開路，浩浩蕩盪地驅車示威遊行。

眾多亞太公共事務聯盟（APAPA）的成員也參與活動。

在Seras停車場中，許多這次集會的組織者在臨時搭建的車台上發言講話，希望大家團結一致，共同抗擊對亞裔的欺辱和攻擊行為。這次集會的參與組織包括十多個華裔社團，還有菲律賓裔、印度裔、以及湯加裔太平洋地區的組織。來自於麋鹿林地區的國會議員Ami Bera也參加了集會並講話。

不少人質問這樣的遊行只是流於形式，喊喊口號。但是也有很多集會人士不這麼認為，堅持參加社會抗爭運動，表達訴求。集會人士認為，行動對喚起民眾種族平等對待的意識有幫助，同時讓犯罪分子知道，亞裔同其它族裔一樣是美國的一部分。集會也呼籲不同的社區都應該團結一致，互相幫助，如果有匪徒想要欺辱亞裔，需要面臨和承擔法律後果。

其次，遊行也對民選官員和政府產生壓力，要求他們在制定政策時，考慮亞裔的利益。當天的民眾站出來發聲，獲得傳媒、社區的關注，就能夠引起政界的關注。

集會不僅僅要杜絕如同「中國病毒」、或者容易引起地域和種族歧視的言語，還要在對種族犯罪行為嚴厲懲罰，不能夠讓犯罪分子蒙混過關。

州府的執法部門，像是警察局人士也有在當天的示威中現身。集會人士也呼籲執法人員能夠確實維護治安，增強對亞裔社區的保護。

據悉，5月8日時全美國將有更加聲勢浩大的反對仇恨亞裔的示威活動。

300多輛汽車，近千人參加遊行。（ 李元慶供圖）
300多輛汽車，近千人參加遊行。（ 李元慶供圖）
不少APAPA成員參與活動。（李元慶供圖）
不少APAPA成員參與活動。（李元慶供圖）
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