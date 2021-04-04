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讀者來函／在美國 少數族裔需要發聲

李元慶供稿
少數族裔需要發聲。（李元慶供圖）
少數族裔需要發聲。（李元慶供圖）

在美國這樣的民主社會裡，少數民族是需要發聲的，否則會被認為軟弱無能，是啞民，就是被欺辱了也白欺負。

至今，依然有個別政治家和媒體人物，在談論亞裔問題的時候「不檢點」，帶有種族主義的言語，比如前段時間有國會議員說「中國的幾千年就是欺騙他人的歷史」等。而且是即便說了，也沒有關係，得不到社會的廣泛譴責，不會有負面後果。

可以想像一下，如果任何政客和著名人物敢說「非洲病毒」，或者「非洲的幾千年都是野蠻原始的歷史」之類的話，後果絕對嚴重。美國電視劇超級明星Roseanne就是在攻擊一位非裔女士的推特文字中，帶有了種族歧視內容，不僅僅是她本人名聲大跌，就連工作都給丟了。

相反的是，即便像林書豪這樣有一定知名度的NBA球員，在打二級NBA發展聯盟比賽中，也有人敢侮辱他帶著「中國病毒」。

「中國病毒」的說法的「合法性」證明了是因為「你們的國家」給美國和世界帶來了災難，你們亞裔，特別是華人是骯髒的，帶著病毒的。

即便在民主國家裡，公平和尊重也不是天上掉下來的，是需要我們團結一致，共同發聲爭取到的。亞裔在發聲方面一直落後於其他族裔，我們戴有太多的「模範移民」的溫良恭儉讓的花環。

我們需要改變這種狀況，要學習非裔的一部分品質，積極發聲。

有人說，欺負華人的很多是非裔，我們的行動需要有針對性。如果針對非裔，那不是搞矛盾嗎？如果不是，那不是成了「政治正確」，沒有目標了嗎？

非也。我們譴責的是暴力和歧視，這不僅僅是非裔、白人，就是亞裔之間也會發生。在州府沙加緬度的遊行中，許多非裔和白人都有參加，是和亞裔站在一起的。

暴力問題不是某個族裔的問題。就如同我們要預防的是新冠病毒，而不是「中國病毒」，將病毒帶上國家、地理、人種標籤的話會帶來對某個族群人口歧視的嚴重後果。眾所周知，「中國病毒」的說法已經刺激和鼓勵了許多歧視和暴力事件。

非裔 亞裔 中國

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