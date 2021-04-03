華埠大停電 街坊會代受災商戶向PG&E索賠

針對3月21日至3月23日華埠 市德頓街大停電，以及市德頓街和華盛頓街交界處美國 銀行門口地下設施爆炸而造成的部分商戶整天經營中斷，華埠街坊會主席李兆祥代表一些商戶填寫了索賠單並且提交給了太平洋瓦電（PG&E）。

李兆祥在一份索賠單上寫道：「2021年3月22日（周一）上午9時，市德頓街928號地鐵站 甜品店及930號金華點心鋪通知加省實業公司管理處，向李兆祥先生報告店鋪無電。10時左右，隔壁美國銀行門口土庫下升起滾滾濃煙。大批消防車到達，封鎖華盛頓街至企李街。行人和車輛不得通行。」

李兆祥說：「本公司立即通知所有管理下的住戶及商場內的租客關上門窗，以免濃煙進入。令市德頓街800號至900號一段的商店受到影響，生意停頓，收入損失。」

3月23日一大早，李兆祥立即打電話給PG&E索賠部門，收到了索賠單表格。

在企李街和華盛頓街之間的市德頓街路段做生意的商戶和居民，如果受停電影響，都可以填寫索賠單，或前往華埠街坊會辦公室領取索賠單。如有任何問題，公眾可致電（415）699-1010聯繫李兆祥。