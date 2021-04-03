防逼遷！屋崙推緊急租金援助 數百萬專款用罄為止

租客和業主都可以申請通過「屋崙住房緊急租賃援助計畫」獲得房租及公用事業的欠費。（記者黃少華╱攝影）

東灣屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）市府日前獲得數百萬元專款，藉以推出「屋崙住房緊急租賃援助計畫」（KOH/ERAP），該計畫於2021年4月1日開始接受申請，截止日是2022年3月31日，或者直到資金耗盡之日。

該項目是向屋崙居民和業主提供兩項租屋協助，補助最弱勢社區的租金 ／或公用事業欠費。

市府正與四個以當地社區為基礎的非牟利機構合作，與申請人接觸並確定身份，同時篩選和處理申請案件。

四個機構的聯繫電話如下：

•灣區社區服務（BACS）–（510）899-9289。

•東灣天主教慈善會–（510）860-4985。

•de la Raza法律中心–（510）437-1554。

•防止逼遷中心–（510）452-4541。

租客 和業主都可以通過屋崙市府網站http://hpp.bayareacs.org/申請加入這一計畫。一旦獲得租客的書面許可，業主也有資格代表租戶申請未付租金和／或水電費。

對於「屋崙住房緊急租賃援助計畫」和SB 91法案租賃援助計畫，公眾不能重複申請，這是嚴格禁止的，而且資格要求也有明顯的不同。

「屋崙住房緊急租賃援助計畫」由屋崙市府與當地合作機構管理。公眾可訪問屋崙市府住房和社區發展網站https://www.oaklandca.gov/resources/housing-resources-erap-emergency-rental-assistance，或致電住房資源中心（510）238-6182，了解更多申請資訊。計畫服務於：

•四口之家的租客，收入不超過地區中等收入（AMI）的50%——6萬5250元。

•100%限制可負擔房屋的業主。

SB 91法案租賃援助計畫由Horne LLP和地方倡議支持公司（LISC）管理。公眾可瀏覽州府網頁https://housing.ca.gov/了解更多申請資訊。計畫服務於：

•收入不超過中等收入（AMI）50%——四口之家達到6萬5250元以上。

•業主為他們的物業進行申請。

•將支付業主80%的拖欠租金，業主必須免除租客20%的拖欠租金。

因此，任何認為自己有資格的人士都應聯系上述四大機構進行個案審查。