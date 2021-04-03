加州再遇乾旱年 山火風險大

加州再度面臨嚴重乾旱，水庫水位仍不足。(美聯社)

加州 原本期待的「3月奇蹟」(March miracle)雨量，終於沒能實現，4月份降雨也可能落空，加州可能持續乾旱。戴維斯加大環境工程系教授陸德(Jay Lund)表示，今年可能仍是一個乾旱年。

根據美國乾旱監測機構(U.S. Drought Monitor)的報告，在加州，最大降雨及降雪 季在冬季幾個月，但在今年卻未如期發生，90%地區處於乾旱狀態。加州大部分水量來自內華達山脈高山雪水，積雪會在春季與夏季融化、流入河流與溪流，進而填滿水庫。

加州將於4月初進行水位調查。上個月水庫水位調查顯示，儲水只有平均水平的60%。

4年前，加州州長布朗(Jerry Brown)正式宣布結束全州乾旱緊急情況，他表示，保護工作應持續進行，並警告下次乾旱可能就快發生。2012-2016年乾旱發生時，布朗下令用水量減少25%，居民洗澡時間縮短、洗車次數變少，許多屋主用人造草皮或沙漠多肉植物取代草坪，以節省用水。

加州公共政策研究所佳佩爾(Caitrin Chappelle)表示，再次實施類似的限水政策可能性不大，因為供水仍在較佳狀態，用水量也沒有過去高。但是，由於沙加緬度河流持續乾枯，不足以恢復乾旱枯竭的地下水含水層，以及保持河流流量。佳佩爾指出，從上次乾旱結束、到下一次乾旱開始之間的時間並不長，但已開始準備計畫，只是未知是否有足夠時間、在緊急情況再次發生之前做好準備。

塞拉山區(Sierra)積雪提供加州約30%的水量，水資源局測量對於根據複雜的水權法規系統、可分配給農場與市政當局多少水量，至關重要。水資源局已經警告5萬名水權持有人，將可能僅獲得要求水量的5%。加州農場管理局聯盟莫克利(Danny Merkley)表示，未知播種季節到來前，確知可獲得多少水量，讓農民處境艱難。

洛杉磯加大 氣候科學家史瓦(Daniel Swain)表示，由於氣候變遷導致降雪減少、溫度變暖，因此另一場大火季節可能即將來臨。近來持續乾旱，讓加州遭受嚴重打擊，有1億棵樹木死亡、植披仍乾燥。自從2015年以來，加州經歷史上最大型、最具破壞力與最致命的大火。陸德發現，乾旱造成全加州約有100億元損失。野火卻釀成超過550億元財產損失、175人死亡，而由於大火後數個州的濃煙汙染，造成更多死亡與經濟影響。