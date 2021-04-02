Uber拒載視障婦、導盲犬 法官判賠百萬

Uber拒載視障婦女和導盲犬 ，遭判賠百萬。(取自推特)

伯尼（Bernie）是一只拉布拉多獵犬，在導盲犬協會接受了兩年的訓練，成為服務性動物。狗的主人，來自密爾谷的歐文（Lisa Irving）說，「牠很乾凈乖巧，也很安靜，一直在我的控制之下。」歐文是位法律意義上的盲人。

然而，當歐文訂Uber時，她說司機經常拒絕讓伯尼上他們的車，她即便解釋說美國 殘疾人法案有權讓服務動物陪伴她，也毫無用處。司機經常會讓她滯留原地，需要再找一輛車。甚至當她去看醫師，或去做心理健康障礙者的聯絡員時，也會因為這個遲到。還有她的一次生日慶祝活動因此泡湯，聖誕節前夕的教堂禮拜也因此錯過。

歐文對Uber採取了法律行動，結果仲裁員 本月判給她32.4萬元的賠償金，外加80萬5313元的法律費用，同時還發表了措辭強硬的聲明，稱Uber沒有盡到遵守美國殘疾人法案的義務。

仲裁員駁回了Uber的抗辯，即它不需要對司機的歧視 行為負責，因為它認為他們是合同工，而不是雇員。「仲裁員說，不管他們是獨立承包商還是雇員，都無關緊要──根據『美國殘疾人法案』的規定，Uber是要承擔責任的。」歐文的舊金山律師卡巴洛（Cat Cabalo）說。

Uber在殘疾人通行問題上面臨各種法律訴訟。Uber表示禁止歧視，稱司機在註冊時同意運送服務動物並遵守無障礙法律，並收到關於其美國服務動物政策的應用內通知和季度提醒。「儘管司機應該已經收到了Uber的培訓、郵件和（其他信息），但顯而易見，很多司機要麼沒有閱讀這些信息，要麼沒有理解這些信息，或者根本看不懂。」歐文說。

她說：「記憶不會消失，想到就很痛苦。」她講述有一次，一位Uber司機同意載她和伯尼，但對狗的存在越來越生氣，以至於他對歐文大喊大叫，威脅要把他們丟在繁忙的高速公路邊。雖然她平息司機的怒火並完成了那段旅程，但仍然記得當時無法排解的恐懼和焦慮。

「我很遺憾事情發展到這個地步。」歐文談及此案時說。「我本希望我的公民權利得到尊重。但這件事清楚地說明這種做法是不可接受的，（歧視方）將對他們的行為負責，直到他們有所改變。」