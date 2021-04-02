加州水庫存水剩50% 灣區今夏乾旱機會大

加州水庫存水剩50%、塞拉山積雪量僅有正常59% ，加州今年乾旱機會大。圖為加州水資源局人員測量積雪量情況。(圖取自加州水資源局臉書)

在經歷了連續兩個乾冷冬季之後，加州 又再度面臨供水短缺。加州水利局表示，加州最大154個水庫容量僅有50%存水量。4月初是加州重要時刻，因為雨季即將結束，州府官員開始評估兩個主要水源：水庫及積雪，預測可分配可農場與市政當局水量。加州水資源局已警告4萬名水權持有人，可能僅能獲得要求的5%水量。

由於冬季降雨不足以補充水庫水量，水位正下降至驚人水平。官員們測量季節性總降雨量，記錄自當年10月到次年9月的「水年」(water year)降雨情況，預估2020-2021水年將可能成為史上第三乾旱年。

塞拉內華達山脈(The Sierra Nevada)積雪是加州最重要水資源之一，提供每年30%供應水給加州。今年內華達山脈南部雨雪量低於平均水平，積雪量僅有正常59% 。水資源局指出，該地區暴風雨發生次數少於正常情況，但因為寒冷，帶來的雪量多於雨量。

加州官員進行積雪調查評估，每年4月1日通常是加州積雪最深、雪水量最高的時間。隨著春季與夏季積雪融化，水量會補充水庫。今年，水資源局在靠近塞拉山-太浩湖附近的菲利普斯站測量有49英吋積雪深度、21英吋積雪水量，是該位置平均雪量水平的83%。菲利浦斯站雖然地面有一些積雪，但毫無疑問，加州正處於乾旱的一年。

水資源局發言人歐洛克(Chris Orrock)表示，州長紐森 尚未宣布進入官方正式緊急乾旱狀態、指示官員為水資源短缺做準備。但儘管州府尚未正式宣布乾旱，許多專家已開始使用乾旱用語。戴維斯加大環境工程教授陸德(Jay Lund)表示，加州正邁向乾旱的一年。

水資源局官員德古茲曼(Sean de Guzman)表示，總體來看，加州在今年水年僅獲得平均水量的50%，主要水庫僅充滿了一半水量。他指出，今年是史上第三乾旱年。

積雪通常會供應加州約30%水量，隨著積雪開始融化，最大未知是積雪夏土壤乾燥程度，以及多少水會被土壤吸收，之後才會流入河流。所以，接下來幾周十分重要，觀察有多少融雪會進入水庫。在菲利浦斯站，目前測量到積雪深度為49.5英吋、積雪量為21英吋，相當於該地區平均積雪83%。

德古茲曼認為，儘管水資源局將今年視為「嚴重」乾旱（「critically」 dry），但加州情況比2012-2016乾旱期間好，加州居民一直節約用水，並須持續做下去。